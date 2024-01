“Nepobabies” se burlan y desafían a la ciudadanía que paga sus privilegios

Lejos de tener vergüenza por ingresar sin concurso alguno a la función pública, con cuestionados méritos profesionales y académicos, y valerse solo de la influencia de sus padres que ocupan cargos parlamentarios para cobrar millonarios salarios estatales, ayer se registraron escandalosos casos de legisladores que incluso tuvieron el tupé de burlarse de la ciudadanía.

El caso más alevoso es el del “asesor” Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres (PLRA; A), que según confirmó el titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Félix Ortellado, ayer habría usurpado un escritorio de la filial de su institución ubicada en la Gobernación de Alto Paraná para intentar simular cumplir funciones.

Godoy Torres, que con apenas 19 años de edad y título de “bachiller científico” cobra un salario de G. 9.500.000 como “asesor” de su madre, apareció finalmente ayer simulando cumplir funciones en la Gobernación de Alto Paraná, que cedió dos recintos: uno para que se instale la oficina parlamentaria y otro para la filial de la Diben.

Lea más: “Nepobaby” y “asesor top” hijo de Roya Torres apareció y dijo: “no estoy para responder preguntas”

Lo grave es que el joven, que se negó a dar declaraciones a la prensa, se instaló en un escritorio de la oficina de la Diben, institución con la que no tiene ningún vínculo, motivo por el cual Ortellado pidió una investigación inmediata.

“Lo que en principio me dijeron (es) que estaba de ‘visita’ esta persona (Godoy Torres), es lo que me dijo Carolina Chávez, que es nuestra encargada de la filial y eso es algo que vamos a estar investigando”, indicó ayer el titular de Diben, anunciando una investigación y remarcando que el joven no tiene ningún vínculo con la institución a su cargo.

“Según me dijeron pasó de visita y fue abordado por los periodistas y entró más o menos a refugiarse en la Diben, pero es una cuestión que voy a estar investigando a fondo para esclarecer en su totalidad, porque no queda bien que una persona que no tenga ningún vínculo administrativo ni contractual esté ocupando y haciendo oficina ahí”, insistió Ortellado.

La “joyita” del diputado Domingo Adorno

Por su parte, la hija del diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR, cartista), Silvana Jazmín Busto Adorno que, según reconoció ella misma, obtuvo un “cargo de confianza” gracias a su padre, se jactó en su perfil de Instagram de ser “nepo baby”, escribiendo eso en la descripción con emoticones de estrellas y brillos.

No obstante, luego “reculó” y dio de baja su cuenta. Sin embargo, el arrepentimiento” no alcanzó para renunciar al cargo al que accedió sin concurso de méritos y aptitudes y por el cual sigue cobrando G. 3.300.000 (aunque en la nómina de Hacienda figuran G. 4.250.000).

Como si fuera una paradoja del destino, resulta que “Mino” Adorno, en su primer periodo como diputado (2013-2018) fue proponente del proyecto de ley “que crea la red de oficinas parlamentarias para promover la participación ciudadana”.

Lejos de incentivar el involucramiento ciudadano, lo que lograron es abrir las puertas a posibles planilleros, ya que permite a los legisladores designar mediante la figura de “comisión de servicios” a funcionarios que no tienen la obligación de asistir a la sede legislativa, y el “control” de su asistencia a las regionales lo firman ellos mismos, es decir, es como el lobo cuidando el gallinero.

Hija de Pedro Alliana gana G. 18.274.300 en Dputados

Otra a la que el escándalo ni le inmutó es Montserrat Alliana Encina, la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que sigue cobrando G. 18.274.300 y se comprometió antes de fin de año.

El vicepresidente Alliana, ya el pasado 22 de diciembre, se lavó las manos y tiró toda la responsabilidad por el aumentazo a su hija, al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC).