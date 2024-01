Contrató a su esposa porque no puede trabajar con otra mujer, confiesa diputado

“Para cuidar la familia”, el diputado colorado Benjamín Cantero, de Canindeyú, contrató a su esposa Silvia Noemi Vega como asesora en la Cámara de Diputados con un suelo de más de G. 12 millones. Es otro caso más de nepotismo que sacude al Congreso.

El parlamentario no dudó en defender la contratación de su esposa y aseguró que es una persona sumamente preparada y que merece el cargo.

Niega nepotismo y dice que no podía contratar a otra mujer

“Yo no fui quien le contrató, ella fue contratada por la Cámara, no por mí. Ella es profesional y es asesora y es un cargo de confianza”, sostiene.

Dijo que se encarga de estudiar los proyectos, luego le pasa los pareceres técnicos y que él se encarga de lo político. Agregó que es un cargo de confianza por lo que no hubo concurso.

Al ser consultado si no confía en otra persona que no sea su esposa, el parlamentario respondió: “Me gustaría pero no puedo. No puedo traerle a una chica, profesional, vecina mía. Cualquiera querría trabajar al lado de su marido”.

