“La gente es ignorante si piensa que es nepotismo”, dice mensaje atribuido a “nepobaby”

Mientras la diputada Roya Torres negaba nepotismo en la contratación en la Cámara Baja de su hijo “nepobaby” Elías Martín Godoy Torres, este, a su vez, guardó silencio absoluto sobre su cuestionada designación como “asesor”. Pero ahora se filtró un mensaje sobre nepotismo atribuido al joven “asesor”.

“La gente es ignorante si piensan (sic) que es nepotismo”, dice el texto publicado en un grupo de estudiantes en WhatsApp y atribuido a Godoy Torres.

Según las fuentes, el mensaje se compartió en un grupo de alumnos del 1° año de la carrera de Ingeniería Electromecánica de una universidad de la zona, poco después del anuncio de la renuncia del hijo de la diputada al cargo de asesor con salario de G. 9.500.000.

Otros integrantes del grupo también comentaron sobre el escándalo de nepotismo y tráfico de influencia que salpicó a la familia de la legisladora. “La corrupción es la forma más divertida de ganar dinero”, escribió de forma jocosa un alumno.

“Ese ventilador oiko”, dice otro mensaje del mismo alumno, en alusión a los dos ventiladores que fueron colocados ayer en la oficina parlamentaria para refrescar a Godoy Torres.

Atrincherado y renuncia

Tras ausentarse varios días en su lugar de trabajo, el privilegiado funcionario se atrincheró dos días, primero en la sede de la Diben y después en la oficina parlamentaria, para evitar ser entrevistado por la prensa. Luego, la diputada Torres anunció que su hijo renunciaría al cargo de asesor sin aclarar cuáles eran sus funciones.

Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José “Mino” Adorno, es otra de los ubicados con sueldo en el Congreso y se había burlado de las denuncias de nepotismo y se jactó de ser “nepobaby” en sus redes sociales.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con Godoy Torres, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.

Comisionamiento a Itaipú

Varias fuentes alertaron a nuestra redacción sobre un plan para ubicar al “napobaby” hijo de la diputada Roya Torres en la Itaipú Binacional, mediante un trámite de comisionamiento.

En la víspera la diputada Torres anunció la renuncia de su hijo no solo como asesor de la Cámara de Diputados, sino en toda la función pública. Sin embargo, hasta el momento aún no se sabe si presentó o no la carta de dimisión.

Las fuentes indican que la diputada -de otrora opositora; a cercana al clan Zacarías- habría solicitado el comisionamiento de su hijo a la Itaipú, que se encuentra bajo dirección de Justo Zacarías. Mientras que el “nepobaby” supuestamente alardea en sus círculos sociales sobre su posible incorporación a la Itaipú.