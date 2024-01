“Nepobabies”: director de RR.HH. justifica ausencias de la hija de Alliana

Los registros de la Cámara de Diputados sobre Montserrat Alliana Encina revelan que se ausentó en 19 ocasiones tras haber sido nombrada como “asesora” de la Cámara Baja, con un salario superior a los G. 18 millones. La resolución se emitió el 22 de septiembre pasado, pero recién se presentó el 11 de octubre.

El director interino de Recursos Humanos de la Cámara Baja, Máximo Medina, este mediodía deslindó de responsabilidad a la “nepobaby” del vicepresidente Pedro Alliana.

“Ella no fue nombrada en septiembre. El acto administrativo sale en septiembre con antigüedad del 1 de octubre. Ella es funcionaria del Ministerio de Justicia y estaba registrada todavía en el sistema de pagos de Justicia. La primera semana llevó el procedimiento administrativo de dar de baja esa categoría y luego, posteriormente, proceder a dar el alta de la nueva categoría”, dijo.

“En ese lapso, ella no fue notificada todavía del acto administrativo que tenía fecha antigüedad del 1 de octubre. Por eso, no existe tal ausencia de 19 que están refiriendo. Ella se dio notificada el 11 de octubre y eso consta en la firma de recepción de la notificación que han publicado”, prosiguió.

Hija de Alliana no fue notificada, alegó

Al ser cuestionado que en su hoja de asistencia figura desde el 1 de octubre, por lo que no se habría presentado siete días, insistió: “Ella no se dio por notificada. Si yo no te notifico un acto administrativo, vos no podés tener responsabilidad todavía sobre ese cargo. Además, expliqué la burocracia administrativa baja de la anterior categoría salarial y la alta de la nueva categoría, lo cual no es su responsabilidad personal porque es una cuestión administrativa y presupuestaria (sic)”.

“Es una cuestión de mero trámite que ocurre en todas las instituciones”, resaltó.

No percibirá salario por días no trabajados

Cuando se le consultó por qué percibió su salario íntegro, dijo: “Lo que sí ocurre es los reportes para no devengar el salario. El salario se realiza cuando el funcionario se ausenta o comete una falta. En este caso, no podemos hablar de un descuento porque ella no es que no se presentó a trabajar, a ella no se le ha notificado en fecha”, manifestó.

“Al mes siguiente se realizan todos los descuentos y los salarios que no se deben devengar... por mes atrasado. Noviembre y diciembre se juntan y se adelantan los pagos administrativos de salario y aguinaldo; por eso, se procede esto a realizar todo lo no devengado en enero. Ahora, a fin de mes, cuando se promulgue el decreto reglamentario se va a proceder a no devengar esos 7 días hábiles que figuran sin registro, que no se puede atribuir responsabilidad porque ella no estaba notificada del acto administrativo”, continuó.

Igualmente, explicó que no percibirá salario por los 7 días que no registró actividad laboral en la Cámara por no estar notificada.

Casos de “nepobabies” se están investigando, afirmó

Con relación a los otros presuntos “nepobabies”, sobre los cuales la Fiscalía ya solicitó informes a la Cámara, dijo que están siendo investigados. “Todos los casos están siendo investigados en sede administrativa y penal. De la investigación del área jurídica van a salir todos los funcionarios que van a ser sumarios y esto será publicado. Para el mes de febrero ya vamos a tener los primeros resultados”, mencionó.

Acotó que este martes será remitido al Ministerio Público el informe solicitado sobre Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada liberocartista Roya Torres.

Sobre el pedido de informes sobre nueve “nepobabies” realizado este martes por la fiscal de la unidad de Anticorrupción Belinda Bobadilla, dijo que aún no será atendido hoy por su reciente ingreso.

En cuanto a Alejandro “Tratito” Ovelar, quien se ausentó en varios días y registró presuntas llegadas fuera de horario establecido, dijo que la Fiscalía se encargará de ello.