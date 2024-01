Directora de Asuntos Judiciales defiende a “nepooperadores” en Cámara de Diputados

Shirley González, directora de Asuntos Judiciales de la Cámara de Diputados, defendió fervientemente el nombramiento de Santiago Calonga, hijo del concejal de Asunción Gabriel Calonga, como asesor con un salario de G. 5.500.000, pese a tener solo 19 años.

La directora admitió, sin embargo, que el joven cumple funciones de gestor llevando, junto con otro compañero, los documentos de contestaciones a la Fiscalía, por ejemplo, de los pedidos de informe que se están realizando. “Él trabaja aquí dentro de la oficina y también si hay que salir. En este momento, enero, estamos con feria judicial, pero a la fiscalía sí (va) todos los días”, aseguró.

Con respecto a la forma en que el joven terminó en su oficina dijo que no fue solicitado por ella, pero que tampoco se lo impuso. “Se le asignan las funciones por resolución, por acto administrativo, la máxima autoridad”, recalcó. En cuanto al horario que cumple el joven, dijo que tiene entendido que es de 7:00 a 13:00.

La directora negó conocer el salario que percibe Calonga, así como si está nombrado o contratado. “Es una facultad de la máxima autoridad. No me compete”, dijo al ser cuestionada por ello.

“Nepooperadores”: directora no opina al respecto

“Yo no tengo nada que opinar al respecto, no tengo nada que cuestionar. La ética y la moral, esas sí son cosas que se pueden cuestionar, pero no está en mi deber ni me compete a mí cuestionar”, dijo.

Al ser consultada sobre la legalidad del nombramiento, atendiendo a la influencia política de su padre, aseguró que no le parecía irregular. “Es una facultad que le asiste a la máxima autoridad. Él, como ordenador de gastos, no incumplió con ninguna ley. La ley es clarísima. ‘Cuando la persona facultada tiene relación directa’, dice la ley”.

La directora admitió además la presencia en su oficina de Jeannette Carolina Coronel Martínez, esposa del concejal de Asunción Juan Carlos Ozorio Admen y nuera del exdiputado preso y procesado por el operativo “A Ultranza PY” Juan Carlos Ozorio Godoy.

“Ella está comisionada a esta dependencia. Tengo entendido que es de la Corte Suprema de Justicia”, dijo. Al ser consultada sobre la forma en que esta llegó ahí, dijo desconocer cómo se dio el proceso. “No es mi función hurgar la vida personal de los funcionarios que son asignados a esta dependencia”, argumentó.

