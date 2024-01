PLRA busca candidaturas de consenso para las municipales

El proceso partidario para las próximas elecciones municipales en nuestro país ya comienza con sus primeras reuniones en búsqueda de candidatos “potables”. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca candidaturas de consenso.

“Nos reunimos con algunos intendentes de 14 distritos de Concepción para empezar este proceso, este camino hacia las elecciones municipales, para llegar de la mejor forma”, sostuvo Hugo Fleitas, presidente del PLRA.

Dijo que el objetivo no es imponer candidaturas, sino ver a través de la encuesta cuál es el candidato mejor posicionado.

Agregó que no se trata de un acto antidemocrático, aunque los liberales no votarán pero se trabajará con encuestas.

“Hoy las elecciones en nuestro país son bastante complejas. Estamos en la búsqueda de la unidad y de los consensos”, sostuvo.

Resaltó que las elecciones internas son muy complejas, muy difíciles y tienen mucho costo.

Quieren adelantar las internas partidarias

Dijo además que quieren adelantar las internas partidarias para no hacerlas coincidir con las internas municipales en el 2026.

“Es la propuesta que ya habíamos hecho los cuatro gobernadores liberales al entonces presidente Efraín Alegre y nos echó del directorio porque él siempre utilizó al Partido para sus bienes particulares”, indicó.

Calificó al senador Dionisio Amarilla de progobierno

“La gente te vota para ser contralor de un gobierno, porque es el rol de la oposición, pero vos te prestás y acompañás todos los proyectos. ¿Por qué no se presentan proyecto de fondos sociales de las binacionales para que pasen a formar parte del presupuesto y no se use de forma discrecional o bajar la tarifa de la ANDE?”, señaló.

También dijo que senadores como Dionisio Amarilla y otros tres más del partido no van a acompañar propuestas como esa, porque son progobierno y están entregados a él.

