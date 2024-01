Nepobabies: expo “ne-po 2024″ en honor a los que “ya están mejor”

La indignación ciudadana no tiene fin y para resaltar a los personajes que surgieron del nepotismo y ahora son considerados “Nepobabies”, se prepara un mitin y alegoría organizados por el Partido Paraguay Pyahura (PPP). Denominan al encuentro como expo “ne-po 2024″.

Será este miércoles 24 de enero a las 8:00 frente al Panteón Nacional de los Héroes en Asunción. De acuerdo al comunicado del PPP “estarán representados personajes que `ya están mejor`, gracias a puestos de trabajo estatales con sueldos millonarios y todo tipo de privilegios; conseguidos sin ninguna idoneidad y por el solo hecho de ser `hijos de`, dando lugar a distintas categorías de “nepos”: nepobabies, nepoyerno, nepoesposa y otros”, expresaron.

Los organizadores consideran que los casos constituyen una burla más al pueblo, compuesto por personas que estudian y no consiguen trabajo. También de quienes tienen títulos y no pueden acceder a un puesto laboral, y de quienes trabajan arduamente con salarios que no pueden compararse con las altas remuneraciones.

Invitan a la ciudadanía a participar

“Instamos a la ciudadanía a organizarse, a movilizarse y a no dejar impunes estas provocaciones e invitamos a la construcción de una oposición que cambie de forma y de fondo estas injusticias”, manifestó Ermo Rodriguez, secretario general del Partido Paraguay Pyahura.

El mitin y alegoría está enmarcado en la campaña “Tetã Pyahu Rapére”, iniciativa impulsada por el PPP para el encuentro y conversación política con la gente, resalta el reporte de la organización.

Las figuras de la expo “ne-po 2024″

Los voceros explicaron el listado de los personajes. Entre las y los nepobabies están Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República Pedro Alliana (cartista); Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres (liberocartista); Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José “Mino” Adorno (cartista); Alejandro Ovelar, hijo del presidente del Congreso, “Trato Apu´a” Silvio “Beto” Ovelar.

Se suman Juan Ignacio Doldán Ortigoza, nepoyerno del diputado Orlando Arévalo (cartista), y Silvia Noemí Vega, nepoesposa del diputado Benjamín Cantero (cartista), entre muchos otros casos.

“Infaltable en todo este escenario es Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados (cartista) y principal operador de la concreción de estos casos de nepotismo”, explicaron.