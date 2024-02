Democracia es imperfecta pero irrenunciable, indican

El senador Eduardo Nakayama, que mantiene su convicción liberal pese a renunciar al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al igual que el exlegislador y exconvencional constituyente Hugo Estigarribia, que se define republicano pese a que renunció al Partido Colorado, destacaron entre las principales falencias de nuestra democracia lo referente a la utilización del Estado para intereses particulares y la falta de justicia, que es la raíz de otros tantos males como la corrupción, el nepotismo, prebendarismo, entre otros.

Lea más: “Corazón stronista” en el poder repite vicios, dicen

“Acá nosotros necesitamos fomentar la inversión privada, para eso necesitamos seguridad jurídica que cada vez es menor con está situación que tenemos, Jurado de Enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura copados por el cartismo. Cuando haya mayor inversión privada se va a depender menos del Estado, y la política va a mejorar y el ciudadano va a tener oportunidad de trabajo”, afirmó Estigarribia.

Lea más: Hace 35 años se hundía la dictadura: hoy nos queda asear y fortalecer la democracia

Tanto Nakayama como Estigarribia enfatizaron que la corrupción en nuestro país es bilateral, es decir, no involucra solo a políticos, sino también a empresarios y a muchos ciudadanos, y mientras eso no cambie, no se puede hablar de un Estado de derecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Estado es demasiado importante en Paraguay, es un generador de riqueza para muchos empresarios incipientes, que apuestan fuerte a un político y se hacen fuertes en un gobierno. Todos viven del Estado, el que es pobre y el rico también, o el que quiere ser rico”, sostuvo Estigarribia, que dijo que muchos ciudadanos ven a los políticos como “piñatas” que reparten cargos o negocios.

“La impunidad, corrupción, nepotismo, derivan de la falta de justicia, y si no tenemos justicia no vamos a tener seguridad jurídica, es decir, no va a gozar del Estado de derecho”, acotó en la misma línea Nakayama.

El senador liberal recordó además que “Paraguay, según el índice de Competitividad Global, está en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia del Poder Judicial. Eso quiere decir que la justicia ayatolá de Irán o la talibán de Afganistán son mejores que la paraguaya, y eso es gravísimo”.

“El avance (en democracia) es enorme, retroceso es lo que nos está pasando desde 2013″, dijo apuntando directamente al actual presidente de la ANR, Horacio Cartes como origen de muchos males y que “llenó de piratas el Partido Colorado, porque la ANR, está comprada hoy”. Destacó que, ante el copamiento del cartismo, una ciudadanía crítica y activa es el único freno posible.

A criterio de Estigarribia, lo que degrada nuestra democracia no es la falta de leyes o de garantías constitucionales, al contrario, estos les ponen ciertos límites, el problema es el “factor humano”. “Acá hay una descomposición por el factor humano, que se mete en las instituciones” pero tampoco “pueden hacer lo que quieren porque la democracia le pone límites”, sostuvo.