Raúl Benítez: “Quieren destituir a Kattya González porque a Honor Colorado les molesta su voz disidente”

El diputado Raúl Benítez, del PEN, opinó en el programa No tiene nombre sobre el rumor de que quieren expulsar a la senadora Kattya González.

“Nosotros venimos escuchando esto hace semanas en pasillos y los últimos días la información tomó fuerza desde varios frentes y contactos de otros legisladores”, relató Benítez.

“La pérdida de investidura se estaba gestando y que iba a tener ese tratamiento express que ya pusieron en práctica cuando en 30 horas se aprobó en ambas cámaras un proyecto bastante controversial de los intendentes”.

“Ellos van a utilizar este método para expulsar a Kattya el martes, en esa línea estamos viendo como trabajamos, esto forma parte de una vendeta encabezada por Honor Colorado y el Ejecutivo también”, se explayó.

Advirtió el diputado, “el vicepresidente de la República ha dicho con diputados del departamento Central, que se iba a ir Hernán Rivas, pero que antes también se iba a ir Kattya González dejando clarísimo que esto es una vendetta”.

Y prosiguió, “yo me hago responsable de lo que digo, el vice presidente Pedro Alliana ha dicho esto frente a otros diputados del departamento Central en una reunión que nada tenía que ver con el tema”.

Siempre según Benítez, “Honor Colorado no tiene necesidad de echar a Kattya González, Honor Colorado tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras, diputados y senadores”.

“Si quieren aprobar proyectos pueden hacerlo sin contar con otras bancadas, pero tanto odian la democracia, el dicenso, que rehueyen al debate, prefieren tener todas las voces y no es una práctica nueva de Honor Colorado que encima viene de la mano de esta enmienda y reforma constitucional de la que se está hablando”, vaticinó.

“Estamos caminando por un sendero peligroso, donde vemos a un Honor Colorado no le basta tener mayoría, lo que quiere es tener el el control de Kattya González”, refirió.

Yo creo que a ellos no les importa, no es un shake, es un intento real de expulsar a la senadora de Kattya González, ellos cuentan con los votos y es por eso que hablan del reglamento. Se esta gestando de forma real se va a concretar en los próximos días si es que la ciudadanía no sale a la calle, levanta la voz, si no le reclama. Casi 100 mil personas votaron por Kattya González. La cuarta senadora más votada”.

Benítes se dirigió a “aquellos que han votado por otros candidatos y que hoy le pueden encarar y preguntarles ¿qué es lo que van a hacer con este tema? Si aman la democracia no pueden echar a una senadora con más de 100 mil votos simplemente porque molesta”.

También dedujo que “no van a pasar por la Comisión permanente, ellos quieren hacer ésto de manera express, de tal manera que la ciudadanía no pueda reaccionar. Ellos saben perfectamente bien que Kattya tuvo más de 100 mil votos genuinos, no arreados”.

“Ellos van a ir por el lado de conseguir firmas del senado para llamar a una sesión extraordinaria y pienso que se mete el pedido el lunes y van a cerrar el martes”, definió.

“Ellos entienden muy bien que la expulsión de Kattya González no puede llevar mucho tiempo porque eso también puede acarrear otras reacciones. Por eso hacen el proceso express. No sacan una información oficial, ellos no van a tener el coraje de hacer esto porque le tienen miedo a la ciudadanía”.

La excusa, José Luis Torales

La excusa, el caso de José Luis Torales, comisionado en el Senado y presidente del Encuentro Nacional fue abordada por el diputado Benítez.

“Ellos utilizan esa excusa de José Luis Torales porque supuestamente tuvo doble cobro, la realidad es que él como todo funcionario fue comisionado con su salario de Contraloría y encima tenía su bonificación, como todos los directores de la Cámara de diputados y Cámara de senadores”, declaró.

Y más adelante dijo, “es solamente una excusa porque Kattya González tiene una voz, que no se puede controlar, y no se puede comprar”.

“Al cartismo le molesta la voz de disidentes que pueden criticar sus proyectos, que ellos atropellan de la noche a la mañana. Al cartismo le molesta que nosotros pensemos distinto y tengamos otra mirada con respecto a lo que ellos presentan”.

“No les interesa tener solamente la mayoría quieren que -los demás- se queden calladitos y amaestrados, y eso no pueden lograr con Kattya González”.

“Yo le hablo a la ciudadanía, acá se va Kattya González, y ellos se van a ir por otros, por los ciudadanos; así se gesta una dictadura, primero callando las voces opositoras en el parlamento, luego callando a los partidos y ocupándose de la gente en la calle. Ese es el plan que está siguiendo el cartismo, acá no es Kattya González, yo le alerto a la ciudadanía acá es nuestra democracia y nuestra libertad”, arguyó.

Les molesta que le digamos en la cara que ellos viven como dioses

El diputado Benítez también reclamó, “el cartismo nos quiere sacar para que sigamos viviendo sin salud, sin educación, sin transporte público de calidad, mientras ellos viven como dioses. Lo que a ellos les molesta es que les digamos en la cara que ellos viven como dioses a costa del sufrimiento ciudadano”.

“Yo les digo a la gente que esté atenta porque estamos caminando en un sendero peligroso ya hace meses, y esto va en escalada. Antes atropellaban con un ministerio, con lo de Alicia Pucheta pisando la Constitución, atropellaron la intendencia de jubilaciones sin que les importe los trabajadores”.

Y expuso que “hoy se va contra una senadora opositora porque simplemente les molesta su voz. Esto va en escalada y puede terminar en una dictadura cartista, que termine con una reelección que permita la vuelta a la presidencia de la República de Horacio Cartes para que sea ese dictador que siempre quiso ser”.

El suplente

Si se concreta esta idea el suplente de la senadora será Ignacio Iramaín Chilavert, médico pediatra de una familia de origen febrerista.

“Nosotros siempre trabajamos de cerca con el doctor Ignacio Iramain Chilavert. Muchos le han de conocer tiene un compromiso, Honor Colorado va a intentar acallar una voz pero en esa suplencia va a venir alguien que también le dirá las cosas en la cara”, recalcó.

Y finalizó con esta frase: “esto puede ser un boomerang, Kattya no tiene ninguna causal para ser sacada del Congreso y los de Honor Colorado tienen muchas causales para ser sacados”.