Pérdida de investidura de Kattya González: senadores debaten en sesión extra

Tras finalmente completar el quorum necesario, se dio inicio a la sesión extraordinaria convocada por el cartismo para tratar el pedido de pérdida de investidura de la senadora Kattya González por supuesto uso indebido de influencias.

En estos momentos, los cartistas exponen su postura y su radical cambio en la interpretación de la Constitución Nacional, al señalar que se necesita solo una mayoría simple para destituir a un parlamentario. Anteriormente, ellos mismos habían establecido en el reglamento interno que se necesitaban 30 votos (mayoría absoluta) para expulsar a un senador.

La oposición pide análisis del reglamento interno para pérdida de investidura

Ante el inminente quorum, se sumaron a la sesión los opositores, quienes están pidiendo el análisis del reglamento interno y del “autoblindaje” impuesto anteriormente por los congresistas.

Ya previamente, el cartismo expuso de manera tajante su postura a favor de la destitución y los legisladores afines al movimiento ni siquiera prestan atención a las exposiciones de la oposición, paseándose por la sala de sesiones y conversando entre sí.

Nakayama: el reglamento del Senado está en vigencia

El debate comenzó con una disertación del senador independiente (exliberal) Eduardo Nakayama, quien consideró “imposible que se continúe el proceso saltando olímpicamente la existencia de un reglamento en plena vigencia”, en referencia a la norma aprobada a finales de 2023 – por iniciativa del cartismo – que establece en 30 el número mínimo de votos requeridos para expulsar a un senador.

Muchos de los legisladores cartistas que votaron a favor de esa reglamentación en diciembre, cuando buscaban proteger de la pérdida de investidura a senador colorado cartista Hernán Rivas, ahora dicen que esa norma es contraria a la Constitución Nacional y argumentan que la Carta Magna establece que la mayoría simple es la que rige para procesos de pérdida de investidura.

El senador Nakayama argumentó que es la Corte Suprema de Justicia la que debe determinar la inconstitucionalidad de ese reglamento.

“¿Este reglamento acaso fue demandado, denunciado de inconstitucionalidad ante la Corte? ¿Acaso la Sala Constitucional dijo que es inconstitucional? No. Por lo tanto, tiene plena vigencia”, dijo.

Señaló el Artículo 190 de la Constitución, que “claramente dice que para la remoción se necesitan dos tercios”.

Agregó que el reglamento interno del Senado dice, en su Artículo 11, que ese reglamento no puede modificarse o derogarse “si no por una mayoría de dos tercios”.

“Lo primero que tenemos que hacer es saber si ese reglamento va a quedar fuera, se tiene que votar su modificación o derogación”, concluyó.

Reglamento del Senado tiene “rango constitucional”

El senador Líder Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), secundó la postura de Nakayama, argumentando que el reglamento aprobado en diciembre en el Senado tiene “rango constitucional” según el Artículo 190 de la Constitución, que dice que cada cámara redactará su reglamento.

Indicó que el espíritu de esa reglamentación aprobada en diciembre es que un senador no pueda ser removido por “calentura” política.

Reflexionó que cortar el mandato de la senadora González bajo los argumentos esgrimidos por el cartismo haría “un daño terrible a la democracia paraguaya y al gobierno”.

“Los países vecinos van a decir que en Paraguay hay dictadura, no podemos recurrir a este tipo de arbitrariedades”, concluyó.

Derlis Maidana: la Constitución está por encima del reglamento interno

El senador colorado cartista Derlis Maidana, por su parte, sentó la postura contrara argumentando que el Artículo 175 de la Constitución establece que “cuando hay divergencia en cuál norma aplicar, tenemos la autoridad de decidir” y que Artículo 185 dice que “salvo casos en que la Constitución establece mayorías calificadas, la mayoría de las decisiones se tomarán por simple mayoría de los presentes”.

Sobre el Artículo 190 citado por Nakayama, dijo que “habla solamente para la remoción en caso de incapacidad mental o física declarada por la Corte Suprema de Justicia”.

“Corresponde la aplicación de la Constitución Nacional, que está por encima del reglamento interno”, concluyó.

Salyn Buzarquis: echar a Kattya “deja en ridículo al Senado”

“Muchas veces nos dejamos llevar por coyunturas e impulsos del momento, no nos damos cuenta de que nos estamos autodestruyendo”, dijo por su parte el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis. “Cuando las instituciones se erosionan, muere la democracia. Si el Parlamento hoy está desprestigiado, a partir de ahora se va a desprestigiar mucho más con una medida innecesaria”.

Argumentó que, más allá de las causales expuestas en favor de la expulsión de Kattya González, “el mensaje que se da es que no queremos oposición”.

“Cuando le decimos a la gente no queremos oposición, no queremos contrapeso, y eso no le conviene ni al oficialismo ni a nadie”, dijo.

Advirtió que “borrar con el codo” el reglamento aprobado en diciembre va a tener “consecuencias”.

“¿Cuando se trate de otro tema parecido la próxima vamos a decir ‘ah no, ahora el reglamento vale, mañana no vale’? ¿Para qué aprobamos un reglamento en el que no creemos?”, agregó. “Esto deja en ridículo al Senado, le quita el respeto”.

Y advirtió que esa degradación del Senado y de la democracia puede llevar a “gobiernos autoritarios, mesiánicos, populistas”.

“La democracia requiere de contrapesos, divergencias, enfrentamientos a veces, y que ningún parlamentario puede ser perseguido por sus convicciones”, concluyó.

Rafael Filizzola: la Corte Suprema debe interpretar la Constitución

El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), por su parte, insistió en que la Corte Suprema es a que debe interpretar la Constitución Nacional y establecer o desmentir posibles inconstitucionalidades.

“Si un colega está en desacuerdo con el reglamento que él mismo votó, que vaya ante la Corte a decir que el reglamento es inconstitucional”, dijo.

“(La Constitución) no nos habilita a hacer este tipo de debate donde pretendemos interpretar con carácter general una norma constitucional que por cierto es muy controvertida”, agregó.

Resaltó que la denuncia contra la senadora González fue presentada con el reglamento que establece la necesidad de mayoría de dos tercios vigente, por lo que esa es la norma aplicable.

“Le quieren privar de su investidura a una persona que tuvo más de 100 mil votos con argumentos que no veo que se encuadren en las causales de uso indebido de influencias”, agregó, y exigió que la senadora González tenga el tiempo reglamentario de siete días, prorrogables en diez días más, para preparar su defensa según las reglas para los juicios políticos en el Senado.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) opinó que el cartismo está intentando saltar y violar varios artículos de la Constitución “por el capricho de un puñadito de colegas que vaya a saber qué les mueve”.