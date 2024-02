Pérdida de investidura de Kattya González, EN VIVO: cartistas presentaron pedido al Congreso

Los senadores cartistas buscan la pérdida de investidura de Kattya González (PEN) por supuesto uso indebido de influencias. Este martes presentaron oficialmente el pedido de expulsión de la senador ante el Congreso. Además, se convocó para mañana miércoles a las 10:00 la sesión extraordinaria para analizar el pedido.

Lea más: Cartistas presentan pedido de pérdida de investidura de Kattya González

16:15 Johanna Ortega sobre inminente destitución de Kattya

“Este es el inicio del fin de nuestra joven democracia. No es solo un atropello a la senadora Kattya González y a sus más de +100.000 votantes soberanos, sino a todo el pueblo paraguayo que no se identifica con el cartismo. Es una orden que llegó desde el gobierno de facto del quincho de Avenida España. Este intento de disciplinamiento cartista nos encuentra más unidos que nunca para defender nuestra democracia. Buscan instalar un modelo no solamente de partido único, sino de SECTOR único, y no es una improvisación, es algo bien calculado. Tienen una hoja de ruta. Hago un llamado a toda la ciudadanía para que nos unamos más allá de los colores en defensa de lo más importante: nuestra democracia y la Constitución Nacional”, escribió la diputada por Asunción Johanna Ortega.

16:00 “Bachi” se contradice sobre mayorías necesarias para destitución

Basilio “Bachi” Núñez, quien en diciembre defendió la importancia de una amplia mayoría de dos tercios para la destitución de un legislador, argumentando que “por capricho de una mayoría” no se puede expulsar a un senador, ahora sostiene que la Constitución Nacional establece una mayoría simple.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Expulsión de Kattya: Bachi se contradice sobre cambio de reglamento

13:47 Semillas de la Democracia advierte que Paraguay va rumbo al “régimen autoritario”

La eventual pérdida de investidura de González se enmarca en el abuso y la banalización del instrumento constitucional debido a que dicha figura se establece para incompatibilidades o la comisión de delitos comprobados. De concretarse la expulsión de la senadora sería dar lugar a que Paraguay vaya rumbo al “régimen autoritario”, expresaron desde Semillas de la Democracia.

15:37 Lo que dijo Celeste Amarilla sobre el pedido de expulsión de Kattya

“Todo está secuestrado por Horacio Cartes. La línea es que el que no se somete se va. No somos solo Kattya y yo las víctimas. Esto es retroceso con la misma soberbia que la militancia de Stroessner que terminó mal”, dijo la senadora Celeste Amarilla.

15:30 Reunión sobre democracia participativa entre el cardenal y el embajador de EEUU

En plena crisis política por la arremetida cartista para lograr la pérdida de investidura de la senadora Katty González (PEN), el embajador de Estados Unidos Marc Ostfield se reunió con el cardenal Adalberto Martínez.

15:00 ¿Quiénes firmaron el pedido de pérdida de investidura?

Las primeras firmas de legisladores que apoyan el libelo acusatorio contra Kattya son: Hernán Rivas (imputado), Dionisio Amarilla (PLRA), Zenaida Delgado, Carlos Núñez Agüero, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Pipo Díaz Verón, Hermelinda Alvarenga (PLRA), Lizarella Valiente, Derlis Osorio, entre otros.

Lea más: Embajador de EE.UU. y cardenal se reunieron y hablaron de democracia pluralista y representativa

14:30 Habrían votos para destituir a Kattya

Conforme señaló el senador Dionisio Amarilla los cartistas ya tienen los votos para lograr la destitución de Kattya González. “Creo que en este momento ya son más (de 30 votos), el libelo acusatorio es sin desperdicio, pero hay que escucharla”, señaló.

14:20 Convocan a sesión extraordinaria

Se convocó a sesión extraordinaria del Congreso Nacional para tratar la pérdida de investidura de Kattya González. Quedó fijada para mañana miércoles a las 10:00.

14:00 Cartistas presentaron pedido de pérdida de investidura de Kattya González

Miembros de Honor Colorado dentro del Senado presentaron ante el Congreso la solicitud de destituir a la legisladora Kattya González de su investidura.