Iramain Chilavert dice que Kattya es una “visionaria” y previó un reemplazo

El senador Ignacio Iramain Chilavert, quien reemplaza a la destituida Kattya González, habló con ABC 730 AM sobre la situación política. Sostuvo que la exsenadora González previó que podía pasar algún hecho similar y la calificó como una visionaria. Aclaró que la destitución de González fue sumamente imprevista.

“Mi responsabilidad y compromiso con Kattya y con la ciudadanía hace que tenga que aceptar esta situación, a pesar de que haya ocurrido de manera lamentable y triste para la República”, subrayó.

Nunca estuvo en la política, dice Ignacio Iramain

Iramain Chilavert señaló que nunca estuvo involucrado en la política partidaria, sí en la militancia ciudadana. “Siempre estuve en las asociaciones de médicos, círculo de médicos, en proyectos”, detalló.

Iramain recordó que a veces es confundido con su padre, Ignacio Iramain, quien fue el vicepresidente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF). “Yo nunca me afilié, siempre he sido independiente, pero recojo los valores que mi padre me ha enseñado”, mencionó.

Iramain recordó como su trayectoria que desde el Círculo de Médicos estuvieron trabajando en políticas públicas y el sistema nacional de salud. “Siempre estuvimos comprometidos para transformar las deficiencias”, subrayó.

Detalló que conoce a Kattya González familiarmente. “La conozco, pero no en relación política”, manifestó.

Iramain ya ordenó sus actividades para cumplir su función como senador

Destacó que para asumir la banca en la Cámara Alta ordenó sus actividades en el ámbito privado. “La responsabilidad en mi compromiso profesional está dada en el compromiso”, señaló.

Sobre su trayectoria profesional mencionó que estudió en Uruguay y realizó su especialización en Pediatría. Estuvo en dicho país durante 10 años y posteriormente volvió a Paraguay. Fue instructor en el área de pediatría y luego se enfocó en el ámbito privado.

Lo que piensa sobre el avance del cartismo

Su postura es que se respete la pluralidad y a las minoritarias. Con lo ocurrido en el caso de Kattya considera que se demuestra una fragilidad de las instituciones.

“¿Qué le mostramos a la gente, al exterior? Una pobre imagen institucional porque cuando no hay seguridad jurídica cómo ofrecer a inversionistas la posibilidad de invertir en Paraguay. Cada vez hay más concentración de poder, de riqueza y la desigualdad nos lleva al borde de un estallido”, remarcó.

Insta a la oposición a unirse y saber qué hacer al llegar al poder. “Tiene que haber una lectura política de la situación. Tenemos que evitar caer en la sociedad del miedo, tenemos que evitar el miedo. Es difícil cuando se toman este tipo de actitudes. Lo peor es que se tenga temor porque se le quiere disciplinar a las personas”, lamentó.

Iramain afirmó que varios de sus nuevos colegas le admitieron que fue un error sacar a Kattya del Senado.