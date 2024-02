Kattya “corrió riesgo de vida”: “Decidieron que todavía no era oportuna su muerte”, afirma Iramain

Antes de prestar juramento, el nuevo senador Ignacio Iramain aseguró que Kattya González “corrió riesgo de vida” y que “la quieren hacer agonizar civilmente porque decidieron que todavía no era oportuna la muerte física”. Con respecto a lo que ocurrió ayer en el Congreso, señaló que en un país serio se puede considerar como una tragedia. Agregó que él vivió la dictadura y no teme asumir en este contexto. “El problema no es ella, sino que van por más”, advirtió.