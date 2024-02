Kattya acude al juramento de su suplente y apela a la reacción de la ciudadanía

Expresando un “mensaje de dignidad”, la ahora exsenadora Kattya González acudió al Congreso Nacional como invitada para participar del juramento del doctor Ignacio Iramain. Señaló que acude hoy para demostrar “el mensaje de que fue un golpe cívico, el inicio de un stronismo, el mensaje de que puedo seguir mirándolos a las caras sin ningún tipo de vergüenza”.

Sobre una posible acción ante organismos internacionales, indicó que van a estar trabajando con su equipo, pero que aún no recibió copias de los documentos de la sesión de ayer. “Nos han privado de todo (...) No me pueden privar, o me van a seguir privando de mi derecho a la defensa. Se tiene que realizar todo el papeleo que me permita recurrir a instancias internacionales”, manifestó.

Comentó que lo único que recibió fue la resolución de su expulsión. “Las copias de traslado no me notificaron, pero apenas me destituyeron me comunicaron de manera personal desde Secretaría. ¿Por qué no lo hicieron cuando iniciaron el juicio de pérdida de investidura, qué les impedía? Comportarse como matones a sueldo, de esta manera tan miserable... ¿Por qué no cumplieron con el protocolo?”, cuestionó.

Apela al compromiso ciudadano

En otro momento, ante consultas de la prensa, señaló que no se siente derrotada pese a lo ocurrido. “Esta no es una derrota para mí, es una derrota para ellos, ellos fueron los débiles, ellos perdieron y el pueblo paraguayo les va a juzgar”, expresó.

En otro momento, instó a la población a movilizarse: “Yo quiero apelar a la ciudadanía, realmente quiero hablar de ese compromiso cívico necesario de recuperar, para construir felicidad colectiva, para construir los cimientos”.

Un senador que la “va a representar”

Por otra parte, destacó la trayectoria de Iramain y señaló que será un senador que va a representarla. “Es una persona que, si lo conocen, van a aprender a admirar por su fortaleza, firmeza, conocimientos y línea ética que aplica a todos sus aspectos de la vida”, expresó.

Finalmente, dijo que tiene “una línea ética que es indoblegable” y dará lecciones importantes a la ciudadanía.

Por su parte, Iramain habló brevemente antes de ingresar en la sala de sesiones y señaló que asume de manera triste, por lo que ocurrió ayer en el Congreso, pero prometió hacer el esfuerzo para asumir el rol de senador opositor en el Congreso.