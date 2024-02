Iramain jura y promete la misma dignidad que Kattya González

El nuevo senador Ignacio Iramain aseguró que Kattya González “corrió riesgo de vida” y que el cartismo “la quiere hacer agonizar civilmente porque decidieron que todavía no era oportuna su muerte. Con respecto a la pérdida de investidura de la destituida legisladora, señaló que en un país serio se puede considerar el hecho como una tragedia. Agregó que él vivió la dictadura y no teme asumir en este contexto. “El problema no es ella, sino que van por más”, advirtió el senador.

“En un país bananero, esto es una comedia; en un país serio, es una tragedia. En un país donde hay un Estado fallido, esto se convierte probablemente en impunidad. Si la gente no resiste y no sale a protestar, se va a consolidar de manera impune, entonces es fundamental que la gente tenga claridad en estos conceptos”, expresó Iramain.

Señaló además que la expulsión no tiene fundamentación jurídica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fue una función casi payasesca de algo que es un mamotreto jurídico, entonces la defensa fundamental es una defensa política, porque acá están ocurriendo hechos políticos”, enfatizó.

Kattya tiene dignidad

“Uno tiene miedo, pero también tiene dignidad. Y esa dignidad fue representada por Kattya, ella siguió, corrió riesgo de vida, a ella la quieren hacer agonizar civilmente porque decidieron que todavía no era oportuna la muerte física”, declaró.

Señaló que no tiene impedimentos para seguir con la misma línea política de González, puesto que la “dignidad es la misma”. “Kattya va a ser imposible de reemplazar, es una legisladora que ha tenido una producción intelectual y legislativa como muy pocas veces en toda la historia de la República, así que yo probablemente siga siendo nada más que su suplente, porque evidentemente va a ser un vacío difícil de llenar en esta Cámara”, sostuvo.