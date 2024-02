Dionisio Amarilla tiene que perder su investidura “de la misma manera que Kattya”, señala Celeste

Recientemente se dio a conocer que una asesora del senador Dionisio Amarilla en la Cámara Alta conduce un programa de radio, según los “requerimientos” del cartismo.

Se trata de Carolina Ferreira, asesora y abogada del legislador que fue expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por responder al cartismo.

Al respecto, la senadora Celeste Amarilla detalló que estuvo “haciendo averiguaciones” y pudo constatar que este caso que implica a su colega es “el mismo régimen” que tenían Soledad Blanco y Kattya González, esta última expulsada de la Cámara Alta.

“Dionisio Amarilla y el resto plantearon que no se puede hacer trabajo a distancia al prestar servicios personales porque eso es una flagrante violación de todo tipo de normas, uso indebido de influencias y etcétera hasta que le cuesta el cargo a una de las senadoras más votadas. Es el mismísmo caso y evidentemente él firma la planilla, por eso cobra”, apuntó.

Dionisio Amarilla “tiene que perder la investidura”

Celeste Amarilla consideró que su colega tiene que perder la investidura “de la misma forma que Kattya” o, por otra parte, la exsenadora debería volver al Congreso al declararse nula su expulsión.

“Está dentro de la nomenclatura de servicios personales y no marca nunca; evidentemente no viene nunca porque está en su programa de radio. Estamos hablando del fiscal acusador del caso de Kattya y no estaría mal que él se acuse a sí mismo; realmente sin palabras porque es el mismo caso, calcado”, aseguró.

