Legisladores reclaman exclusión de Central y Pte. Hayes en plan “Hambre cero”

El presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR), adelantó a la jefa de Gabinete de la presidencia que será una de las personas que se opondrá por varios motivos al manejo de los recursos por parte de los gobernadores que plantea el proyecto de ley “hambre cero en las escuelas”.

Según Colym, para él siempre debe haber un itinerario. “Si le sacas a uno, no importa a quienes sea... es un proyecto muy ambicioso, creo que el gobierno si ya le sacó a uno salen todos para mí, es mi punto de vista por su mal manejo”, manifestó en alusión a la exclusión de los departamentos Central y Presidente Hayes del manejo del alimento escolar.

“En el manejo de la cosa pública, ya que se le midió a algunas gobernaciones yo le mido al resto, para mi debe ser objetivo esto, y para ser objetivo, que maneje bien nomas ya el gobierno”, (sic) declaró.

Soroka dijo que preocupa que la provisión del alimento escolar esté monopolizado. Comentó que, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente, recibió varias notas, incluso notas privadas, que espera no sean ciertas, en las que se adelanta quienes son los ganadores de las licitaciones.

Manifestó a la ministra que no va a ser un proceso fácil y que hay gobernaciones “enquilombadísimas. Ninguna garantía de buen manejo de ese recurso va a tener ninguna de las gobernaciones, imaginate de la gente más arriba de las denuncias que tenemos, no importa es la posición y quiero que lleves eso como reflexión del debate que va a ser acá”, dijo a la ministra.

La ministra dijo que el objetivo no es identificar a nadie, si no rediseñar el modelo de entrega y gestión que facilite la implementación y control del programa. Afirmó que el concepto de que se está castigando a alguien y premiando a alguien es errado y no se condice con la realidad.

“Si vamos a mirar quienes tuvieron algún problema a nivel de gobernaciones, seguramente no va a quedar nadie”, dijo la ministra en alusión a la exclusión de los departamentos Central, Presidente Hayes y Asunción.

La diputada María Benítez (PLRA) también dijo: “o todos o nadie, no podemos discriminar a ninguna gobernación”, dijo la parlamentaria quién anunció que será contralora de los recursos. También Leidy Galeano de Cruzada Nacional consultó porque se excluye a los departamentos Central y Presidente Hayes del plan.

La ministra respondió que es por el “crecimiento orgánico y natural que se fue dando en lo que es en un área que se define como el soma (área metropolitana). “Hay una densidad específica diferente al resto del país”, dijo.

Compensaciones por los Saltos

El diputado Benjamín Cantero (ANR, cartista) dijo que sigue creyendo en el compromiso que hizo el presidente ante Paraguay y Canindeyú. “Nosotros estamos en vigilia permanente. mientras que no haya un compromiso formal nosotros vamos a seguir porque Canindeyu y Salto del Guairá están prácticamente paralizados”, dijo y pidió un “compromiso formal para que estén tranquilos.