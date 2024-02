Genera enormes dudas la compra de aeronaves que busca realizar Paraguay

El Gobierno de Santiago Peña planifica la compra de 6 aviones Embraer A-29 Super Tucano del Brasil a un costo total de US$ 121 millones. El vecino país negociaba la venta de 12 unidades a Uruguay por US$ 40 millones. El precio unitario para el Paraguay es de US$ 20 millones mientras que para los uruguayos la oferta por cada aeronave era de US$ 3 millones, lo que representa una inexplicable y abismal diferencia.