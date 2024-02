HC debilitará más a Santi si pisotean promesa, dice Roberto González

El diputado Roberto González insistió en que al inicio del periodo pasado, cuando se eligió la actual mesa directiva encabezada por Raúl Latorre (ANR, HC), el presidente de la República, Santiago Peña, prometió alternar en este periodo siguiente y que presida alguien de FR pero, ahora, todo apunta a que Latorre haría el rekutu.

Recordó que Latorre fue “garante” del acuerdo cuando Peña planteó dejar por escrito el pacto, pero “creo que Dani Centurión (ANR, FR) fue quien dijo: Presidente, no hay necesidad, con su palabra basta, nada más y nada menos que el presidente de la República, creemos en la palabra empeñada. Y bueno, así terminó aquello, entonces los compañeros están viendo la posibilidad de pedir el cumplimiento de ese compromiso”, sostuvo González.

Acotó que no solo es importante para el sistema democrático el respeto a los acuerdos, sino también para la propia imagen del presidente Peña, sobre quien ya se “instaló” la idea de que no es él quien manda en el Gobierno.

El no cumplir con el acuerdo “va a ser un elemento que lo va a ir debilitando más a los ojos de la ciudadanía, porque se ha instalado aquello de que él (Peña) no tiene el liderazgo (...), que él no decide nada, y esto sería algo que seguiría deslegitimándole”, advirtió el diputado colorado.

El mismo hizo alusión a las constantes críticas referentes al rol superlativo que tiene el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, muchas veces, presumiblemente, por encima del propio Peña.

“No le conviene al país (ni al Partido Colorado) tener un presidente de quien se dude en cuanto a su carácter o de su autonomía”, insistió el legislador, instando a HC a respaldar la palabra empeñada por el mandatario. Calificó de “premio consuelo” si les ofrecen la vicepresidencia.

Finalmente, dijo que no cree que el interés de HC por mantener la presidencia de ambas cámaras pase por un eventual planteamiento de la reforma o enmienda pro reelección presidencial, ya que “esa situación no va a pasar por tener o no tener la presidencia; va a pasar por otras cosas mucho más relevantes” como “tener los números, hay que ver lo que se pretende tratar, si es vía enmienda o por reforma”.