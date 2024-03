Referentes del Frente Democrático creen que mayoría opositora en el Senado está en camino

Luego de que este jueves no se realizara la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que el frente democrático buscaba la restitución de Kattya González, los liberales Líder Amarilla y Enrique Salyn Buzarquis coincidieron en que el plan para llegar a una mayoría sigue en marcha.

En ABC TV, Amarilla consideró que no conseguir el quorum y los votos, no significa que este sector no hizo lo correcto. “Se agotaron las instancias con los colorados disidentes que son entre 7 a 8 senadores. Nosotros estábamos 15, se habló con los liberales que serán juzgados el domingo para que se acerquen y rectifiquen su postura contra González”, explicó.

Agregó que si no obtuvieron los números es porque el Gobierno bajó una línea muy fuerte desde el movimiento Honor Colorado “y es lo que suponemos que pasó por algún temor a que se los sancione. En los pasillos admitieron que se equivocaron con destituir a Kattya, pero no se animan a dar el paso para apoyar su restitución”, enfatizó.

“Dentro de muy poco vamos a conseguir esa mayoría sin poner `palos en la rueda` a los proyectos que beneficien al país”, remarcó.

Buzarquis y Amarilla hablan de buen trato a legisladores

En el marco de las negociaciones, Amarilla expresó que como Frente Democrático, sus miembros pueden ofrecer un buen trato para conversar.

Por su parte Buzarquis manifestó que en política hay que negociar, acordar y ser más tolerantes con los colegas. Incluso se anima a aliarse con quien sea con tal de que se defienda la democracia y se enfrente al autoritarismo.

Líder cree que con los cuatro llamados liberocartistas no se puede contar, porque desde un principio apoyaron proyectos del cartismo. “No sé con qué interés lo hacen”, indicó.

Apuestan a escuchar a las personas en diversos puntos del país

Amarilla confirmó que la intención del frente democrático es hablar con todos los gremios y con la gente en cada departamento, para escuchar las voces de la democracia. “Esta situación nos obliga a unirnos con nuestras diferentes ideologías políticas y es algo que lo estamos haciendo”, puntualizó Salyn.

“Quiero rescatar que el error de este Gobierno demuestra que su techo es solo de 23 votos dentro del Senado. En el Parlamento los números cambian y hay que ir articulando la manera, para respetar la democracia”, concluyó Buzarquis.