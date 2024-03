Disidentes y liberocartistas se unen al plan de HC y evitan retorno de Kattya

El Frente Democrático del Senado, integrado por 15 senadores, no pudo contar con los votos de los siete senadores colorados independientes y de un liberal para lograr el quorum de 23 votos y así con una mayoría simple de votos derogar la resolución N° 431 que remueve del cargo de senadora a Kattya González (PEN).

La decisión de siete colorados disidentes que forman parte de las bancadas lideradas por las senadoras Lilian Samaniego y Blanca Ovelar resolvieron por unanimidad el miércoles cerca de la medianoche no asistir a la sesión extraordinaria, al igual que los senadores cartistas y sus satélites.

Con la decisión de los colorados ex Fuerza Republicana de no dar siquiera el quorum frustraron la intención de los opositores de que González recupere su banca. La intención surge en medio de las negociaciones por la elección de la mesa directiva, cuya presidencia es reivindicada por los disidentes.

Los senadores liberales pretendían que los senadores Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Édgar López y Noelia Cabrera rectifiquen su voto y eviten que la convención liberal, que se reúne este domingo, los expulse por no seguir la línea del partido.

Los liberales también mencionaron que la intención era recomponer la bancada liberal, que forma parte del Frente Democrático del Senado.

Una hora y media antes de la convocatoria, el Frente Democrático solicitó al senador Ovelar que desconvoque la sesión por falta de quorum. Sin embargo, en conferencia de prensa anunciaron que insistirán hasta recuperar la banca de la exsenadora.

La senadora Esperanza Martínez (FG) dijo que el error político no es no tener quorum, sino en un acuerdo político restablecer el Estado de derecho, no se trata de números”, dijo y afirmó que esta situación perjudica al presidente Santiago Peña. Mientras Celeste Amarilla (PLRA) dijo que este es un mensaje político fuerte de que están del lado correcto. Los sendos comunicados no fueron suficientes para reunir los números y reincorporar a Kattya al Senado.