Convención PLRA: “No podemos tener esa imagen de ser satélites del cartismo”

Este domingo se desarrolla la convención del PLRA con la presencia de cientos de convencionales para definir la expulsión de cuatro senadores liberocartistas, bajar una línea política de oposición y también de defensa de la Constitución Nacional. Al respecto, el senador Éver Villalba sostuvo que esta convención es “necesaria”.

“Es una convención necesaria y el resultado va a ser saludable para el partido”, detalló.

Asimismo, sostuvo que mediante esta reunión “estamos enviando un mensaje a todo el pueblo paraguayo y en especial al interior del PLRA”, ya que la intención es “diferenciarse” de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y “en especial del cartismo”, agregó.

“No podemos nosotros tener esa imagen de ser satélites del cartismo; quienes ya no actúan como liberales no tienen por qué seguir dentro de las filas del PLRA”, sentenció.

Convención para la expulsión de liberocartistas

Esta Convención Nacional Extraordinaria del PLRA -presidida por Hugo Fleitas- se lleva a cabo en el Rowing Club de Asunción y el punto más “álgido” será el tratamiento del pedido de expulsión del padrón liberal de los senadores Dionisio Amarilla, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera.

Estos legisladores fueron acusados ante el Tribunal de Conducta de ser alevosamente serviles al movimiento Honor Colorado, dando mayorías y quorum a proyectos repudiados por el Directorio del PLRA o calificados de atropellos constitucionales y democráticos.

