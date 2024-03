“Nuestra democracia está en una zona gris, en el límite”, afirma Rafael Filizzola

- ¿La oposición no está matando a sus soldados? Los liberales primero expulsaron a Efraín (Alegre). Ahora se vienen más expulsiones. ¿Cuál es su análisis?

- Yo no me quiero meter en la interna liberal. Al final, la historia le da la razón a Efraín. La crisis no es por la diferencia que hay entre ellos. El Partido Liberal está bajo acoso, está inficionado por el cartismo. Cuatro legisladores se alinearon totalmente a la bancada oficial del partido Colorado (los liberocartistas Dionisio Amarilla, Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera). Trabajan y votan con ellos. Consiguieron destruir el liderazgo de Efraín Alegre, un liderazgo crítico a la línea oficial colorada. Finalmente la historia le da la razón. El actual Presidente está manteniendo una línea que va en coincidencia con lo que planteaba Efraín, crítica al cartismo. Justamente van a votar en una convención la expulsión de los cuatro...

- El que le sucedió no es cartista pero lo sacó a empujones del partido a Efraín que pidió elecciones. En vez de negociar un término medio, ¿no se horada acaso más en la herida al anunciarse más expulsiones?

- Acá hay cuestiones muy graves. Ellos han votado por la expulsión de la senadora Kattya González que quebranta totalmente la Constitución. Hay otros temas más que fueron muy polémicos. Otros colegas como los que pertenecieron a Cruzada (Nacional) fueron también expulsados por alinearse al oficialismo, personas que deshonran la palabra empeñada. Entraron al Parlamento gracias a la campaña que lideraron Efraín Alegre y Paraguayo Cubas y van y se someten a la línea que prometimos sustituir. Es justo que sean excluidos de sus partidos ¿o tenemos que esperar que vuelvan a ser candidatos en el 2028?

- La pregunta de Efraín antes de que lo echen fue: “¿porqué no vamos a elecciones para dirimir las diferencias?”

- Tendrán que resolver ellos cuál es el momento más adecuado. No se puede tampoco hacer elecciones cada vez que hay diferencias. Para eso están los mecanismos de cada partido. Cruzada Nacional expulsó de entrada a los parlamentarios que no fueron consecuentes con la línea política del partido.

- Los que se fueron dicen que fueron insultados, humillados. (Javier Vera) Chaqueñito dijo que por necesidad del apoyo de una estructura política se hizo oficialista...

- Nadie puede poner como excusa que “porque me trató mal Payo (Paraguayo Cubas)”, “porque me trató mal el Presidente de mi partido” me pasé al partido Colorado. Perfectamente Chaqueñito (Javier Vera) pudo haber mantenido su línea. Tenía alternativas. Estos colegas pudieron venir y trabajar con nosotros. Tenemos diferencias, discusiones pero nos ponemos de acuerdo porque sabemos que ese es el camino para construir una alternativa. Que una relación sea mala con el líder no es excusa para traicionar a los que le votaron. No tiene sentido...

- A Kattya González le acusaron de construir su fortaleza política con recursos del Estado, igual como se acusa a los colorados...

- Ellos no pudieron demostrar que Kattya tenga planilleros o parientes dentro de la administración pública. Yo les he visto trabajando con Kattya a esas personas a las que acusaron los colorados de no trabajar o de estar ausentes. Si se ausentaron, para eso está la dirección de recursos humanos. La expulsión de Kattya fue un pase de factura. Fueron por ella para sacarle su investidura que logró con el voto popular. Ni siquiera le notificaron que estaba siendo sometida a un proceso, violando el reglamento que aprobaron ellos mismos. Claramente hubo una motivación política que nada tiene que ver con irregularidades o hechos de corrupción...

- Se hicieron llamados para salir a protestar y no hubo esa respuesta popular que habrán esperado...

- Esos llamados de salir a la calle fueron de ciudadanos autoconvocados, movimientos estudiantiles... Como bloque, como partido, nosotros no hicimos ninguna convocatoria porque entendimos que era un tema ciudadano. Para separar los tantos, con relación a lo de Kattya , nosotros hemos presentado nuestros argumentos como oposición. Socialmente ha habido un amplio consenso tanto de la opinión pública especializada, organizaciones sociales, empresariales, asociaciones científicas que han expresado su preocupación por el quebrantamiento del Estado de Derecho...

- Pero esa credibilidad en la oposición parece que no prende...

- Credibilidad yo creo que hay. Como nunca hubo sectores de la sociedad que se pronunciaron como nunca lo han hecho.

- ¿No hay una autocrítica?

- En un sentido más general, y asumiendo que siempre se cometen errores y todo lo demás, la oposición está tratando de recomponerse. El embate del oficialismo ha sido muy fuerte al incorporar en sus filas a legisladores elegidos por el electorado opositor. Aún así sumamos 22 votos en el Senado. Estamos a un voto de poder tener una mayoría en el Senado...

- Pero no pudieron ni capitalizar el voto de los disidentes del cartismo en el partido Colorado. Colym Soroka dijo que no votó por Kattya porque en algún momento la senadora se acordó (en insultos) hasta de su madre...

- Esas son excusas. No son argumentos constitucionales. En cuanto a los siete legisladores que salieron de la oposición, ellos se fueron a votar con los colorados sin decir palabra. No es que no se habló con ellos. Nosotros estamos abiertos. Estamos trabajando en el ámbito parlamentario para tener una mayoría que nos permita sacar adelante algunas iniciativas...

- El Congreso se parece más a un escenario para Reality Shows, como un teatro con escenas tragicómicas como aquel baldazo (botella) de agua al rostro de (Calé) Galaverna, el intocable. Ese acto ya le habrá valido a Cubas la cantidad de votos que tuvo... Pero para sumar credibilidad no prende...

- A veces no pero a veces sí la gente sale a la calle. En el 2017 la gente evitó una enmienda que iba a permitir la reelección de Cartes. Eso se paró desde la calle. La gente sale cuando entiende que la amenaza contra la democracia requiere una movilización importante...

- Hoy se ve como una distancia, una brecha cada vez mayor en esta pulseada entre el oficialismo y la oposición, entre la bestia que crece y un alfeñique.

- El cartismo hace mucho alarde de su mayoría que no es electoral. Es artificial que construyó no sabemos ofreciendo qué a los que traicionaron a sus partidos. Además, si nosotros hubiéramos llegado unidos íbamos a ser Gobierno y el país no iba a estar sufriendo este pésimo gobierno que se gobierna desde el quincho de la calle España. La oposición en su conjunto obtuvo más del 60% de los votos contra 40 del oficialismo.

- Pero ¿es posible formar un “frente democrático” entre quienes acusan de cartistas a unos, de “nazis” a otros. ¿Acaso eso no agranda más la brecha? Los que controlan el Estado están felices. Se les controla menos...

- Yo no escuché que “nazi” se le diga a nadie...

- Le dicen a Payo Cubas...

- Yo no le digo “nazi” a nadie porque respeto al pueblo judío y las víctimas del Holocausto. De todas maneras las alianzas se hacen a partir de las diferencias. Yo tengo diferencias enormes con Payo a pesar de que le conozco de la época de la Facultad. Tengo también mis diferencias con los liberales. Las alianzas se construyen generando confianza y con apertura. Aquellos que se fueron tienen la oportunidad de volver siempre. Ahora, cómo dije al principio, si quieren votar con el partido Colorado que se vayan así como hicieron Chaqueñito y compañía. Nuestro objetivo ahora es construir un proyecto político claro para el 2028 a pesar de las diferencias.

- ¿Acaso no es hora de cambiar de estrategia? Eso del “Eya’ó Cartes” o “Eya’ó al imperio” es muy general y etéreo. ¿Porqué no se va al grano y se investiga y se saca el antifaz a cada corrupto, sea quien sea con nombre y apellido?

- Es lógico que la oposición tenga que identificar con nombre y apellido a este Gobierno y su mentor que no es más que un proyecto con intereses económicos. Su programa es favorecer intereses particulares del propio Cartes y su grupo de poder. En ese afán quebrantan los principios más básicos de la Constitución y controlan el Poder Judicial, el Ministerio Público, ahora ambas cámaras del Congreso. Esa concentración de poder político, económico, mediático significa un serio riesgo para la democracia. Por supuesto que tenemos que hablar de Cartes pero la oposición no se queda en eso.

- ¿Cuál es el desafío ahora?

- Las municipales van a ser muy duras porque la oposición no tiene recursos. El Estado no paga lo que establece la ley a los partidos. Tenemos serios problemas económicos en contraste con el partido de Gobierno que controla el Estado, tiene recursos públicos, mediáticos y económicos del actual presidente del partido Horacio Cartes. Nuestra democracia está ahí en una zona gris. Está en el límite. Es una democracia que es atacada siempre y puesta a prueba por intentos de regresión hacia el autoritarismo. Estamos vigilantes. Iban a tocar la plata de los jubilados pero la bancada democrática paró eso. Estamos haciendo esfuerzos para construir una mayoría diferente en el Congreso. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Eso permitirá un mayor control y un contrapeso necesario al Poder Ejecutivo, una mayoría que sea alternativa a este Gobierno desastroso.

- Ustedes esperan que se acoplen los disidentes del partido Colorado...

- Tenemos diferencias políticas pero las hablamos, las conversamos. Así se construyen los proyectos democráticos, con la persuasión, no con la imposición que hace con arrogancia, con prepotencia la aplanadora oficialista.

- ¿Qué les falta corregir para fortalecer la oposición?

- Tenemos que sentarnos a analizar las cosas con una perspectiva de futuro. Es fundamental deponer ambiciones personales para aspirar al Gobierno distinto que queremos. Nosotros no somos solo discursos y promesas. Ya fuimos Gobierno y la gente reconoce que ese Gobierno, el de Fernando Lugo, fue el mejor de la era democrática. Lo podemos intentar de nuevo.

- ¿A qué se dedica Desirée (Masi)?

- Ella no se postuló más porque consideró que era una etapa concluida. Ella considera que los políticos no tienen que eternizarse en los cargos y que hay que dar oportunidad a otros. También tiene una aspiración profesional. Su vocación es la medicina. Es especialista en salud pública y hace consultorías. Pero sigue militando y liderando el partido.

- ¿Cuántos hijos?

- Tenemos dos, Mauricio de 26 y Cori de 16. El primero está haciendo su post grado y Cori está terminando el colegio.

- ¿En política desde cuándo?

- Desde tiempos de estudiante. Fui presidente del centro de estudiantes de Derecho UCA, presidente de la Federación de Estudiantes. Estuve en (el movimiento) Asunción Para Todos apoyándole a Carlos (Filizzola) para ganar la Intendencia. Paralelamente a la política trabajé en el sector privado hasta que fui diputado. Soy también docente de Derecho Político en la facultad. También fui docente en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos...

- En medio de este desbarajuste se ve claramente la necesidad de nuevas ofertas de liderazgo en la oposición. ¿No se plantearon en familia lanzar la dupla Desirée-Filizzola?

- (sonríe) Más de una vez nos hablaron de encabezar juntos la lista de senadores. No nos pareció adecuado. Desirée tiene credibilidad en la sociedad, yo creo. Tiene la inteligencia y la firmeza para ser una gran Presidenta, porqué no.