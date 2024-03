El otro senador cartista que también quiere presidir el Congreso

El colorado cartista Derlis Maidana dijo que en algún momento le gustaría presidir el Senado y apuntó que él ha sido el segundo senador más votado del Partido Colorado en las últimas elecciones nacionales. “Provengo del movimiento, pero no estoy aferrado a la propuesta, debemos conversar entre todos”, añadió.

Maidana manifestó que no participó de las negociaciones y que desconoce si “a ciencia cierta hay o no compromiso en el Senado (de ceder a partir del 1° de julio la presidencia a un colorado no cartista). Destacó la actitud de los diputados de Fuerza Republicana en la Cámara Baja y recordó que muchos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo fueron aprobados.

Maidana habla de “cogestión política” entre movimientos colorados

“Cuando uno habla de dar la presidencia de Diputados o del Senado se habla también de una especie de cogestión política entre los dos movimientos más importantes de la ANR”, declaró.

Sin embargo, manifestó que, a diferencia de Diputados, en la Cámara Alta con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones “prácticamente teníamos que rogar a varios senadores de Fuerza Republicana que se queden en la sala a aprobar un proyecto importante para el Gobierno y para la gente”, recordó.

Indicó que la decisión de ceder la presidencia a la disidencia colorada será evaluada por el Poder Ejecutivo y por el Comando Político de Honor Colorado “si hay tal compromiso, si se cumple o no, pero nosotros también en nuestras filas tenemos a legisladores que pueden honrar al país, no sólo al presidente”, expresó.

Añadió que cualquiera de los 14 senadores cartistas puede presidir al Senado. Con esta afirmación, incluye a los imputados Erico Galeano y Hernán Rivas.