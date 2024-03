Lo que le contestó Rocío Vallejo a Yamil Esgaib por su comentario sobre que el tercer espacio “tiene que desaparecer”

Hoy el diputado cartista Yamil Esgaib volvió a dar polémicas declaraciones y en esta ocasión apuntó hacia que el tercer espacio político, que lo integran varios partidos opositores, debería “desaparecer”.

“Yo creo que tiene que desaparecer (el tercer espacio) porque lo único que ha traído hasta hoy en nuestro país es problemas y mentiras; ataques y presentación de proyectos que no llevan a nada. Todo es TikTok, mentiras, peleas y en la primera oportunidad que tienen son más ladrones que todos los que ellos acusan”, fue lo que expresó el colorado en la 1020 AM.

Al respecto, la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo -integrante del tercer espacio- sostuvo que estas “muy democráticas declaraciones” forman parte “de una muestra de acostumbrado derroche de talento e intelectualidad”.

“Yo soy del tercer espacio. Lo que no me queda claro es, ¿debo desaparecer? ¿Y por cuánto tiempo, para que no se enoje el honorable colega?”, ironizó.

En un breve comunicado la legisladora Vallejo expresó lo siguiente:

“¡NO, SEÑOR DIPUTADO! Los que deben desaparecer son esas ideas totalitarias, autoritarias y violentas que tanto le gustan. Los conceptos que pregona fueron vencidos por un tiempo que ya no tienen espacio en el mundo de hoy”.

“Sacuda el polvo de sus deseos y abrace la democracia y la verdadera libertad”, finaliza el escrito.

Por su parte, Esgaib como diputado llegó a ser suspendido por 30 días sin goce de sueldo por haber protagonizado polémicos exabruptos en contra de sus colegas e incluso con la prensa.

Los antecedentes de Yamil Esgaib

Desde su ingreso a la Cámara de Diputados, el colorado Yamil Esgaib protagonizó polémicos casos principalmente en contra de las mujeres, incluso en una ocasión que quería “convertirse en mujer para cagarle a patadas” o darle una “trompada” a la senadora Celeste Amarilla.

De calificar a la ley de feminicidios como una “pavada” hasta decir a “Johanna, te voy a acosar” en referencia a su colega opositora mientras se trataba su propia suspensión, son varios los otros casos que lo implicaron.

En una ocasión agarró del rostro a una periodista para susurrarle al oído “no me vas a ganar” y luego lanzó gestos de “besos” a la cámara del medio de comunicación.

Como legislador fue él también quien presentó dos proyectos de ley para beneficiar a los narcotraficantes mediante la “delación premiada” y a los funcionarios públicos corruptos con la “devolución premiada”.

