Nicanor afirma que la reelección es necesaria

Debido a que un periodo de mandato de cuatro o cinco años es corto para lograr transformaciones estables en una sociedad, Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, aseguró que cree en la reelección presidencial.

“Yo creo en la reelección, si no consecutiva, alternada, como en todos los países de la región. No es fácil para un presidente que tiene cuatro o cinco años de mandato consolidar reformas estables, transformaciones estables, porque cuando no hay reelección y los liderazgos no son fuertes, un presidente en puridad tiene tres años, tres años y medio para hacer cosas”, alegó.

Dijo que con el desgaste del poder político, las fuerzas partidarias, base de las autoridades electas, inician la disputa por la sucesión del Poder Ejecutivo apenas transcurridos tres años del Gobierno. “Después ya las fuerzas políticas parlamentarias, partidarias, están en disputa por la sucesión en el ejecutivo, tal vez por eso la reelección en América Latina, en la mayoría de los países es una reelección consecutiva, con periodos de cuatro años, no de 5 y en otros países son tres elecciones alternadas, como el Chile, Uruguay, y así sucesivamente”, refirió.

Reelección depende de alto consenso

Nicanor sostuvo que aprobar la reelección dependería de un amplio debate y un consenso entre todas las partes posibles de la sociedad, para que así tenga legitimidad.

“Eso debe depender de un gran contrato, de un nuevo contrato social, político cultural, de una gran conversación entre los diversos sectores, una reforma necesita evidentemente de un debate interno de todas las fuerzas políticas, de todas las organizaciones sociales, y un alto consenso para que tenga la legitimidad”, finalizó.