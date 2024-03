Esto es lo que dice el senador Iramain sobre la iniciativa “Hambre Cero”

El senador Ignacio Iramain compartió un video en el que expresa su posición sobre la iniciativa “Arancel Cero”, que será tratado mañana en la Cámara Baja. El parlamentario, de profesión pediatra, sostuvo que la alimentación escolar debe ser un acto no solamente de nutrición, sino también de socialización. “Lo ideal sería que los niños participen del encuentro familiar en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena como una forma de transmitir valores y principios”, dijo.

Señaló que son cinco veces al día, por lo menos, que debe alimentarse un niño hasta su adolescencia. Un buen desayuno, una media mañana, un almuerzo con una dieta equilibrada consistente en carnes, verduras, legumbres, frutas; una merienda con las mismas características que la media mañana, y una cena con las mismas características que el almuerzo.

Agregó que el cerebro del niño se desarrolla en la primera etapa de vida, sobre todo en el primer año en un 60%. “Su volumen cerebral va creciendo en ese periodo como nunca será en el resto de su vida hasta los tres años. Tiene que tener una muy buena alimentación para que de esa manera pueda desarrollar su inteligencia y todas sus capacidades”.

Alimentación escolar no solo es una buena nutrición, sostiene Iramain

Como ciudadano, Iramain resaltó que la alimentación escolar no es solamente mantener una buena nutrición, sino que también una variada alimentación.

“Debemos cubrir a ese grupo de pobreza que, en nuestro país aparentemente alcanza el 25%, para universalizar posteriormente a toda la población infantil”, refirió.

Refirió que el plan alimenticio debe ser como se da en todos los países serios y responsables en materia de una política educativa. “Ni que falte ni que sobre. Los alimentos deben ser medidos en sus calorías y en su composición por una nutricionista. Tiene que haber un cocinero. Tiene que haber una encargada que administre la compra de esos alimentos. De esa manera, toda la localidad se moviliza en torno a esa alimentación escolar desde el punto de vista económico y productivo”, sostuvo.

Agregó que los niños pueden aprender a sembrar tocando los alimentos, conociendo cosechando, produciendo y de esa manera se estimula la alimentación saludable.

Paraguayos necesitan mejor calidad de vida

“Necesitamos que en nuestro país se mejore la calidad de vida de los ciudadanos con salarios adecuados, con vivienda digna y con servicios básicos como la luz, el agua, desagüe cloacal, cosas que son elementales en nuestro país y no tenemos. No una medida para resolver probablemente el ‘hambre cero’ de los que proyectan y no de los que son afectados” denunció.

“En definitiva, necesitamos políticas de estado en salud, en educación, en alimentación, en vivienda. ¿Cuáles son las suyas, señor presidente?, ¿Bicicletear fondos para el arancel cero? Esto que ofrece ni siquiera alcanza para convertirse en un programa de alimentación escolar. Seamos serios, señor presidente”, expresó.