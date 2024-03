Indagan préstamos en la Caja de Jubilados del Personal Municipal

A pedido de la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), se requirieron datos a la Caja de jubilados municipales “sobre los créditos otorgados en los últimos 10 años a personas físicas y jurídicas”, una de las tantas aristas que se indagan es cuál es la situación actual de la institución, que varios consideran en “quiebra técnica”.

“Alguna explicación tiene que haber de la situación de esta caja”, ya que “los jubilados están en condiciones lamentables, aportar toda la vida para estar haciendo una manifestación permanente frente a la caja para cobrar lo que les corresponde”, reclamó la legisladora.

La misma recordó que frente a la sede de la institución muchos jubilados acampan hace un largo tiempo, exigiendo la intervención, lo cual depende de la novel Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

“Esta gente merece respuestas y ojalá pronto tengamos la respuesta que no tuvimos cuando solicitamos la nómina de abogados y lo que cobraron a la Caja, hasta hoy no han respondido”, cuestionó Vallejo, recordando que en varias ocasiones la CJPPM no ha respondido a requerimientos del Congreso.

La legisladora también dijo que están atentos y ansiosos a la labor de la Contraloría, que aún no ha remitido su informe sobre la auditoría que habían anunciado en esta Caja.

A finales de enero pasado había asumido la presidencia de la CJPPM Venancio Díaz, en reemplazo de Bernabé Peralta, que renunció tras hacerse más palpable que nunca la crisis al incumplir pagos a jubilados. Numerosas municipalidades adeudan millones a la institución.