Pérdida de investidura de Mario Abdo no es “el procedimiento apropiado”, dice Beto Ovelar

El senador Silvio Beto Ovelar declaró ante los medios de comunicación que en la bancada cartista existe una postura definida de acompañar todos los pedidos de desafuero que se presenten, con respecto a la solicitud de pérdida de investidura a Mario Abdo Benítez no considera que sea el procedimiento apropiado.

Al planteársele que actualmente no hay números para hacer correr este pedido, recordó que en el Senado “los números son muy volátiles; una mayoría holgada de hoy no significa que no se consolide mañana”.

Informó que verán qué decisión tomarán los congresistas en el transcurso del debate que se realice sobre el tema.

“No tenemos precedentes”

Resaltó que no tenemos precedentes de pérdida de investidura de un senador vitalicio, por lo que desde su perspectiva no es lo conveniente.

Recordó que en anteriores ocasiones también se solicitaron desafueros de Juan Carlos Wasmosy y de Andrés Rodríguez, nunca hasta hoy se trató el tema como tal.

Sostuvo que aún no se detuvo a analizar la posibilidad real de que se concrete el tratamiento de pérdida de investidura de Mario Abdo, y reconoció que la ve como remota.

“No sé de quién fue la propuesta, a mí nadie me planteó esa idea. Nosotros no hemos abordado ese tema desde el cartismo y hoy analizaremos lo referente a lo planteado”, indicó el senador.

Dijo que por el momento se limitará a observar el desenvolvimiento que tenga el tema.

Comando solo “orienta”

Al ser consultado si el comando de Honor Colorado impone acciones que debe tomar el Presidente de la República, respondió que “la fortaleza de Honor Colorado es tener un comando. Siempre se ha tenido un consejo de un equipo que pueda orientar, un comando donde se debate todo, y las sugerencias el Ejecutivo las toma como crea conveniente”, dijo el congresista.

Recordemos que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, alegó resguardo de la información de toda la causa de Mario Abdo Benítez, por encontrarse supuestamente en etapa preparatoria, lo que según la Fiscalía “limita la facultad del Ministerio Público para facilitar la copia íntegra y autenticada del cuaderno de la copia fiscal”, señala la nota remitida a la senadora Samaniego.

Hoy se analiza el pedido en sesión

La Mesa Directiva del Senado está tratando el pedido de desafuero contra el exmandatario este miércoles durante la sesión ordinaria.

El tema es uno de los más controvertidos a ser analizados este miércoles.

Recordemos que Abdo Benítez fue imputado junto con sus exministros de gabinete por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal.

Se cree que el cartismo y sus aliados tratarán de remitir nuevamente a comisión el pedido de desafuero ante la falta de una mayoría de dos tercios de los presentes (30 de 45) para aprobar. Esto sería con la intención de dejar cajoneado el proyecto para reflotar cuando reúnan la mayoría requerida por la Constitución Nacional.

Con el envío a comisión, apuntan a evitar el archivo del pedido de desafuero, ya que si no se reúnen los 30 votos, quedará automáticamente archivado el requerimiento judicial.