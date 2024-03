El cartismo remitiría desafuero al freezer por falta de votos

El líder de la bancada cartista en el Senado, Basilio Núñez, admitió que no cuentan con los votos para aprobar el pedido de desafuero contra el expresidente Abdo Benítez, pero afirmó que tampoco los disidentes y opositores tienen los números para remitirlo al archivo.

“Se necesitan 30 votos (si están los 45 senadores presentes) para aprobar el desafuero y se necesitan 23 para mandar a comisión”, recordó el parlamentario un día después de que la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente), resolviera postergar el dictamen hasta el martes 2 de abril.

Negó que deba ir al archivo el pedido de desafuero si no reúnen los votos para aprobar el pedido del juez y adelantó que plantearán derivarlo a comisión, si no reúnen los votos para aprobar el retiro de inmunidad. “Puede haber otra moción: que continúe en comisión. ¿Cuántos juicios políticos persistieron por años en comisión. La justicia tiene que actuar, porque blindarle a un sector y no blindarle a otro, entonces vamos a liberarnos todos y que la justicia cumpla su función”, manifestó Núñez.

El senador cartista ahora dice restar importancia al pedido de desafuero de Abdo y dice: “No estoy involucrado, no tengo como prioridad el desafuero de nadie, creo que esas mismas personas deben poner a disposición sus fueros, pero deberían dar un gesto para que la justicia funcione y le den la oportunidad al propio fiscal que ellos pusieron (sic) para que ellos le investiguen”, indicó el senador.

Reiteró que no está involucrado, pero que, en su momento, lo va a hacer. “Tuve otras prioridades en el Senado, por eso acordamos con los líderes tratar después de Semana Santa y ahí vamos a ver, y tratar de trabajar los votos para que se tenga para el desafuero. Ahí voy a recordar mis tiempos de neurocirujano y voy a operar finamente”, dijo el colorado cartista sobre los votos para el desafuero de Abdo.

La causa contra el expresidente

El expresidente y senador vitalicio Mario Abdo Benítez; el diputado Mauricio Espínola (ANR, FR); el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui; el extitular de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, y otras cuatro personas fueron imputadas por supuestos hechos punibles, como “revelación de secretos de servicio” y otros. La disidencia de la ANR afirma que el proceso está viciado y pide rechazar el desafuero tras las revelaciones del presunto diálogo por WhatsApp donde hablan detalles de la imputación, entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Ovelar.