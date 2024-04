Blindaje: Beto Ovelar explica por qué no firmó el documento

Sobre el blindaje a los senadores imputados Erico Galeano, Hernán Rivas (cartistas) y Rafael Filizzola (PDP), el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, asegura que nunca se trató el tema en reuniones del comando (de la ANR) y que “el blindaje no fue solo para Erico”.

“Esta no fue solo una decisión del cartismo, estuvo bien surtido”, manifestó, al momento de señalar como polémicas las interpretaciones constitucionales.

Recordó que, en el pasado, el Senado ya incumplió sentencias del Tribunal Superior de Justicia Electoral e incluso de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al juramento de senadores electos y proclamados, como Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes (ambos expresidentes de la República).

“Yo he sido imprudente en más de una ocasión sobre los temas que maneja el comando político y no creo que sea conveniente que yo incurra una vez más en esa imprudencia. Prefiero no hablar de lo que no se sabe”, analizó.

Aseguró que no se trata de justificar, sino de recurrir a los antecedentes y que no está de acuerdo en continuar con la misma hoja de ruta.

¿Por qué Ovelar no firmó el documento?

El parlamentario evitó firmar el mensaje a la Justicia sobre blindaje y argumentó que fue porque se encontraba en Coronel Oviedo en un acto de palada inicial de construcción de 40 calles.

Indicó que en su ausencia pueden firmar el vicepresidente primero o el vicepresidente segundo. En este caso lo hizo la senadora Hermelinda Alvarenga (vicepresidenta segunda).

Dijo que no hubiese tenido problema en firmar el documento y que él autorizó que se realice el trámite; sin embargo, su ausencia genera dudas al respecto.

“El blindaje no fue solo para Erico. Fue una decisión tomada por el cuerpo”, reafirmó, a pesar de decir que no cometería más “imprudencias”.