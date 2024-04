Sesión sobre la devolución de fueros es nula, afirma Lilian Samaniego

La legisladora Lilian Samaniego (ANR, Independiente) afirmó que la sesión extraordinaria del Senado en la que se restituyeron los fueros de tres senadores “es un acto nulo por donde se lo mire, es inexistente. Por lo tanto, el proceso judicial debe continuar, debe dictar sentencia”, dijo la parlamentaria.

Indicó que, como senadores, no tienen la potestad de devolver los fueros ya que la única atribución que tienen es hacer lugar o no al desafuero comunicado por la justicia. “Hasta ahí es nuestra autonomía, por así decirlo. Por lo tanto, ese evento es un acto nulo, inexistente, no figura, no existe”, reiteró Samaniego.

Recordó que los senadores de su bancada Mario Varela, Juan Afara, Arnaldo Samaniego, su hermano, y ella no participaron de la sesión exprés del jueves 4 de abril en la que se repusieron los fueros del senador Erico Galeano (ANR, HC), imputado por supuestos hechos de lavado de dinero y asociación criminal en el operativo “A Ultranza Py”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También del senador Hernán David Rivas (ANR, HC), procesado por la supuesta falsificación de su título de abogado, requisito para acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al senador Rafael Filizzola (PDP), a quien incluyeron pese a que el legislador votó en contra. Filizzola había solicitado su desafuero para enfrentar un proceso por presunta lesión de confianza.

Lea más: Cartismo devuelve fueros a Galeano, Rivas y Filizzola para frenar investigaciones

La senadora recordó al exministro de la Corte, Luis Lezcano Claude, especialista en derecho constitucional, quien dijo que lo planteado por los senadores es absolutamente inconstitucional, una resolución arbitraria, una situación que no se había planteado antes, algo novedoso, no se encuentra en otros países, había dicho.

Bachi Núñez plantea “moneda de cambio”

El líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), presiona a sus colegas del Frente Democrático para que ésta semana retiren los fueros del expresidente Mario Abdo Benítez a cambio de desaforar nuevamente a los tres senadores.

“Si la próxima semana nos decidimos y que todos entonces estén desaforados, pues todos estarán desaforados”, dijo el senador cartista.

Un hecho sin precedentes

La aplanadora de votos cartistas y sus satélites, en un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país, repuso el jueves 4 de abril pasado, los fueros a los senadores Erico Galeano (ANR, HC), procesado por supuesto lavado de dinero, y Hernán Rivas (ANR, HC), imputado por aparente título falso, así como al opositor Rafael Filizzola (PDP), procesado por supuesta lesión de confianza.

Este último rechazó el “privilegio”. El más beneficiado es Erico. El 24 de mayo se debe presentar su acusación en el caso “A Ultranza Py”.