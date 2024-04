Sospechosos viajes con la camioneta del MAG

Pobladores del distrito de Lima, departamento de San Pedro, compartieron materiales audiovisuales con el equipo periodístico de ABC Color, en los que se observa una camioneta Isuzu, del año 2016, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyos ocupantes realizan compras y llevan mercaderías hacia la zona conocida como Pasoty, ya en el límite con Nueva Germania.

De acuerdo con los denunciantes, que prefirieron no ser identificados, esto es algo que se da de forma frecuente. Manifestaron que las mercaderías e, incluso, combustible se llevan para el establecimiento ganadero, que estaría siendo arrendada por Giménez y es propiedad de Carlos Maggi Rolón, exdiputado nacional (ANR).

Ministro del MAG niega que haga el itinerario

Por su parte, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, negó que esta camioneta “haga ese trayecto”, hablando del establecimiento que alquila de Carlos Maggi.

“A veces yo me bajo (de la avioneta) en una pista del barrio San Pedro y con esa camioneta se van a buscarme porque ese vehículo está designado a una oficina de Choré”, señaló el ministro.

Resaltó que son sus choferes los que manejan esa camioneta y negó que su hijo la utilice para cuestiones particulares.

El secretario de Estado no supo definir cuáles son los días que se usa la camioneta, pero dijo que en lo personal la utiliza los fines de semana. Confirmó también que sigue arrendando el establecimiento ganadero del exdiputado colorado.

“Entre Lima y Nueva Germania no se suele ir. No sé si se fue una vez, capaz, pero no se suele ir (la camioneta)” (sic), refirió.

Por su parte, el encargado de Transporte de la cartera agrícola, Gustavo Ayala, hasta el cierre de nuestra redacción no facilitó el manual de uso de camionetas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque este vehículo en particular no tiene logo del ente.