Tras polémica declaración de homofobia, ministro de MAG habla de supuesta mala “intepretación”

“No existe ni habrá discriminación para nadie. Pido disculpas por la interpretación de mis declaraciones. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) siempre estaremos apoyando a todos los jóvenes que quieran estudiar y salir adelante”, publicó el ministro Carlos Giménez en X (exTwitter), luego de que se haya creado polémica por sus declaraciones en la que hace gala de su homofobia.

El lunes pasado, en el marco de una ceremonia de inicio de clases 2024 en la Escuela Agrícola de Santa Rosa del Aguaray, Giménez había mencionado que: “No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno”.

Incluso, había amenazado con sacar a chicos de la institución y privarlos del derecho a la educación: “No está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”.

Pide disculpas tras cuestionamiento de Presidencia

Las declaraciones del titular de Agricultura desataron múltiples cuestionamientos desde diversos sectores, entre ellos el Ejecutivo, que publicó en X: “La Presidencia de la República del Paraguay aclara que las expresiones del Ministro de Agricultura sobre admisión en escuelas agrícolas de ninguna manera representan la línea de acción del Gobierno del Paraguay que es la de trabajar por el bienestar de todos los paraguayos, respetando los conceptos de igualdad y no discriminación plasmados en nuestra Constitución Nacional”.

A raíz de ello, el ministro tuvo que salir a pedir disculpas en redes sociales y hablar de una supuesta mala interpretación de sus dichos.

Minutos antes se ratificó en su homofobia

No obstante, minutos antes de rectificarse en las redes, Giménez se había ratificado en sus expresiones contra la comunidad homosexual en una entrevista radial.

“Un chico con una tendencia va a ser un problema. Aparte no tenemos condiciones, no tenemos sanitarios... (hay) para masculino y femenino, no tenemos una tercera opción. Aparte de eso, tenemos la obligación de proteger a los niños en una institución internado, donde normalmente un chico que todos sabemos con este tipo de tendencia tiene la actitud de molestar; entonces, puede crear un problema tipo de violencia; entonces, es mejor que busque otras opciones (sic)”, había dicho a la 1080 AM.

Inclusive, fue más allá de su discurso de odio y afirmó que el Artículo 46 de la Constitución Nacional de la igualdad de las personas no hace referencia a la discriminación motivada por la homofobia, sino a casos de personas con discapacidad.

“Discriminación puede ser a una persona que pueda tener algún tipo de impedimento físico o algún tipo de discapacidad, que ahora se le dice discapacidades diferentes. Yo no creo que a una persona pervertida pueda permitirle ingresar a una institución, donde hay jóvenes y niños que se tiene que cuidar”, había expresado.

Lo que dice la Constitución sobre la discriminación

El Artículo 46 de la CN refiere: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.