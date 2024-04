Esperanza Martínez: se “ensañan” con la pobreza, mientras “grandes narcotraficantes están en el Congreso”

Una señora suiza de 61 años fue detenida y pasó la noche en el calabozo de la Policía debido a que poseía dos macetas con plantas de marihuana en su domicilio, en Independencia, departamento de Guairá, que presuntamente las utilizaba con fines medicinales. Incluso, la Fiscalía la imputó y pidió su prisión preventiva.

La senadora Esperanza Martínez (FG) se pronunció ayer sobre el caso en su cuenta de X (ex-Twitter) y cuestionó al Ministerio Público por procesar a la mujer. “Cuando pensás que la Fiscalía ya no te puede sorprender, sale con estas cosas”, publicó.

Esta mañana, amplió su indignación y manifestó que este caso -y otros- dan a entender que desde las fuerzas de seguridad y la Fiscalía persiguen solamente a las personas pobres, mientras figuras con poder gozan de impunidad.

“Pareciera que hay un ensañamiento con la pobreza, con ese pequeño microtráfico, así como hace poco le imputaron a una persona por robar medio kilo de carne y dos chorizos; sin embargo, los grandes narcotraficantes algunos están sesionando en las Cámaras del Congreso y otros están paseándose por todos los clubes sociales, es realmente indignante”, fustigó.

Fiscalía es selectiva en casos

Insistió en que a su criterio la Fiscalía actúa con selectividad e, incluso, se jacta de una lucha frontal contra el narcotráfico cuando procesan a pequeños criminales.

“Lo peor de todo es que se ufanan de ello. Pareciera que esta es la gran lucha contra el narcotráfico y le traen a una señora con dos plantitas o a un joven con 10 gramos de marihuana y el narcotráfico marca la agenda política, social y económica; y nos coloca como un país inviable, porque estamos llenos de bandidos y de corruptores, destructores e invasores de la ley... Terrible”, subrayó.

El senador liberal Líder Amarilla planteó un proyecto para legalizar el consumo de la marihuana. Martínez señaló que prevé unirse al plan de su colega y explicó que dijo que estarían convocando en principio a una audiencia pública.

Igualmente, recordó que los cartistas habían rechazado un proyecto que planteó referente a la organización “Mamá cultiva”, mediante el cual quisieron legitimar el uso medicinal de la marihuana.

“Este país se está convirtiendo en uno miserable, que no quiere ocuparse de la gente que todos los días está reclamando, lo que le gusta es la macroeconomía. Somos multimillonarios en lo macro, pero en la microeconomía, el de la familia, no tenemos escuela, educación ni transporte público. En algún momento este país tiene que pensar en la gente, en lo que le pasa, en lo que le duele, o si no, va a haber un estallido social”, declaró.