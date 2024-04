Imputación a Abdo Benítez: Emiliano Rolón “desconoce” informe de Seprelad contra Cartes

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, “fingió demencia” ante la consulta con respecto al informe de Seprelad presentado por Carlos Arregui con respecto a las operaciones de lavado de dinero y tráfico de cigarrillos contra el ex presidente Horacio Cartes que motivó la denuncia de este último contra Mario Abdo Benítez y ex miembros de su gabinete.

“El informe que nosotros rescatamos fue a través de una insistencia en la denuncia del ex presidente (Cartes), que lo procesamos en primer término como correspondencia. Luego formamos un equipo de trabajo compuesto por una fiscal adjunta, tres agentes fiscales y casi una decena de técnicos y peritos que colaboraron en el seguimiento de esa información de filtración”, dijo anoche en un programa de televisión.

Al insistírsele sobre el informe que motivó la denuncia de supuesta filtración, Rolón respondió que “eso es lo que me corresponde a mí en mi época de gestión. Probablemente, no quiero pecar de no tener los datos precisos, pero esa información primaria que me dice no registro en este momento”.

Ante la insistencia, Rolón dijo que verificaría la situación “en la brevedad posible”, dejando en claro que “desconocía” la existencia del documento. “Aquí está entonces entre la filtración, que es una infidencia, y la existencia de un informe, que puede ser positivo o negativo”, agregó.

Emiliano Rolón: “No tengo respuestas ahora”

Consultado sobre si lo que señala el informe que motivó la denuncia de “filtración” es real o no, Rolón se excusó de responder. “No tengo respuestas ahora, le soy franco, hasta este momento nadie me llevó a ese cuestionamiento, entonces, difícilmente con la diversidad de casos que tenemos fijemos la atención en ese punto”, dijo.

Confrontado con el hecho de que aquella investigación abierta ante el informe, encargado primeramente al ex fiscal (ahora juez) Osmar Legal, no tiene fiscal a cargo dijo que seguirán la pista.

Rolón insistió en la supuesta “filtración” y aseguró que esto fue advertido por Gafilat en su última evaluación y que significó una quita de puntos para el Paraguay.

“Es bueno corregir falencias y probablemente, gracias a su mención prestaremos atención a ese punto esencial. Asumo como una crítica positiva que hay que ver y seguir”, dijo finalmente a Telefuturo.