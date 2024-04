Captura frustrada de Ronaldo Mendes: ministro Antidrogas confirma que se filtró información sobre operativo

El titular de la Senad, Jalil Rachid, reconoció que se filtró información sobre el operativo que realizaron en Pedro Juan Caballero, en el que pretendían capturar al presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes, quien sería miembro del Comando Vermelho y quien es uno de los más buscados por la Interpol.

Dijo también que es consciente de que su director general antidrogas, Hugo Batista, es pariente del legislador cartista Eulalio Lalo Gomes. Sin embargo mantiene su confianza en él, pues dijo que este funcionario “nada sabía”, del operativo.

Aseguró que el operativo lo realizó una unidad sensible que trabajó exclusivamente bajo su mando, en conjunto con la Policía Federal Brasileña.

En cuanto a de dónde pudo haberse filtrado la información, el ministro mencionó que para hacer un operativo un fiscal debe pedir una orden al juzgado, y es allí donde “se amplía el círculo”, de personas que manejan datos delicados.

Ministro sigue confiando en familiar de Lalo Gómes

Rachid insistió en que en todo caso, la información se filtró “o de Fiscalía o del Juzgado o de la unidad sensible”, pero se mantuvo en su confianza hacia Hugo Batista, director general antidrogas de la Senad.

En Brasil, importantes medios de comunicación como Record TV, hablan con nombre y apellido del diputado paraguayo Lalo Gomes, e informan que la casa donde Senad intentó capturar a Ronaldo Mendes Nunes, pertenece a una empresa del legislador cartista.

En Brasil hablan de una “protección” que le está brindando el diputado al supuesto narco.

Rachid dijo que no sabe aún en qué punto de la cadena se produjo la filtración, y enfatizó que pese a las denuncias periodísticas que circulan en el Brasil, la acusación contra Lalo Gómes aún no se oficializó. Es decir, la Justicia brasileña aún no le envió un informe. “Si Brasil tiene algun elemento sobre nacrotráfico, puedo asegurar que esos reportes serán remitidos”, dijo el ministro.

De qué se acusa al diputado cartista

Brasil acusa al diputado de ser parte de un esquema de exportación de cocaína, de estar vinculado al “Clan Mota”, y haber ayudado al supuesto narco brasileño “Ronaldo Mendes Nunes”.

Sin embargo, sobre el operativo en que intentaron capturar a Mendes sí hay una causa abierta en el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, a cargo del fiscal Sergio Morales.

El ministro comentó que recientemente se reunió con su enlace en la Policía Federal brasileña, pero que no puede revelar detalles de la conversación.

Canindeyú: descontrol del narco es por falta de compromiso de autoridades, dice

En otro momento, Rachid también se refirió a la guerra por el narcotráfico y al caso de Felipe Santiago Dacosta alias “Macho”, quien es presunto traficante de drogas y también condenado por un homicidio.

El ministro dijo que esta zona del país “se descontroló por la falta de compromiso de las intituciones con la zona”.

“Es el momento que tenemos para rectificar ese rumbo, y sea bienvenida la idea del Presidente de instalar una Subárea de Pacificación en la zona, pues es estratégico”, expresó.

Recordó que fueron la Senad y la Fuerza de Tarea Conjunta quienes desbarataron la estructura narco de “Macho” en esa zona el año pasado.

Lamentó también la “impresionante deforestación” que hay en Canindeyú, a causa de que el narcotráfico usa hectáreas de suelo para el cultivo de marihuana.

“Tuvimos casi 300 hectáreas de cultivo de marihuana erradicadas, y también casi 300 hectáreas de superficie boscosa que desapareció. Con el Instituto Forestal Nacional arrojamos semillas de especies nativas para darle una solución integral a la problemática”, comentó el ministro Antidrogas.