Revista brasileña resalta vínculo entre el “clan Mota” de Ponta Porã y diputado colorado Lalo Gomes

La operación El Patrón fue lanzada en noviembre del año 2019 con el objetivo de investigar la fuga del doleiro Darío Messer, cambista investigado por estar a la cabeza de una operación multimillonaria de lavado de dinero.

Según publica el diario brasileño, fueron los miembros del “clan Motta” los que protegieron a Messer en Paraguay durante unos meses.

La revista también recuerda que Antonio Joaquim da Mota, más conocido como Tonho D, y su esposa Cecy, están imputados ante el Tribunal Federal de Río por asociación para delinquir y el caso aún no fue juzgado.

La revista hace alusión a un vínculo de larga data entre el empresario y ganadero brasileño Antonio Joaquim da Mota y el actual diputado Eulalio Gómez Batista, más conocido como “Don Lalo”.

“Le dio una mano” cambiando a jefes policiales

Para ejemplificar esta relación, el medio brasileño recuerda un allanamiento que hizo la Policía Nacional de Paraguay en la finca de Tonho da Mota en Pedro Juan Caballero, el 22 de mayo del año 2019.

Según la publicación brasileña, en ese momento Tonho se comunicó con un “viejo conocido”, el paraguayo Eulalio Gomes Batista, quien entonces era presidente de la Asociación Rural del Amambay.

Aquí es donde empiezan los interesantes diálogos que muestran el tráfico de influencia a favor de los amigos que supuestamente cometió el actual diputado Lalo Gomes. A través de la aplicación Whatsapp, Lalo le habría contestado a su amigo Tonho luego del allanamiento: “Yo pedí el cambio del jefe de investigaciones, por que entró en tu estancia sin orden / Le pedí al Ministro del Interior”.

Diálogos entre Tonho y Lalo

Como respuesta, Tonho supuestamente le contestó: “Estoy agradecido”, a lo que Lalo le habría respondido “Ya me respondió / Para aprender a respetar” .

Tonho le volvió a responder supuestamente con la frase: “Sí, son muy vagos / Pero te agradezco mucho que hayas hecho esto”.

El paraguayo finalizó la conversación hablándole a su amigo en portugués: “Con nosotros nadie tiene que meterse”.

Y, efectivamente, don Lalo parece haber tenido influencias en esa época, porque solo dos semanas después de esa conversación por Whatsapp fueron cambiados el jefe y el subjefe de Investigaciones de la Policía Nacional.

Conversaciones habrían provocado renuncia de Villamayor

También en el marco de la operación El Patrón, la Policía Federal Brasileña encontró otros mensajes que “sugieren” que un asesor del entonces ministro Juan Ernesto Villamayor habría pedido un soborno de US$ 2 millones a Messer para protegerlo en territorio paraguayo.

Según la revista brasileña, la revelación de estas conversaciones fue lo que provocó la renuncia del ministro Villamayor a finales de 2019.

Autoridades paraguayas habrían ayudado a Motinha

Otra evidencia de que el “clan Mota” siempre estuvo muy cerca del poder en Paraguay, expresa la revista brasileña, se revela en un hecho reciente:

En junio pasado, el hijo de Tonho da Mota, Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conocido como Motinha, fue objetivo de dos operaciones de la Policía Federal, acusado de asociación criminal y tráfico internacional de drogas.

Motinha habría enviado grandes cargamentos de cocaína en aviones y helicópteros desde la hacienda Buracão hacia el interior de São Paulo. Sin embargo, en ambas ocasiones, el hijo de Tonho logró escapar, por lo que la Policía Federal sospecha que fue alertado por las autoridades paraguayas.

“Amistad” comenzó con el abuelo da Mota

Se cree que este vínculo del “clan Mota” con el poder de Paraguay empezó desde que Joaquim Francisco da Mota, padre de Tonho y abuelo de Motinha, llegó a Pedro Juan en los años 1960 y se convirtió en un importante contrabandista de café.

Las sospechas de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal van todavía más allá. Creen que el vínculo entre el diputado Lalo Gomes y los Mota no es solo a través de la política, sino también a través del negocio ilegal de la cocaína.

En el 2019, cuando fue arrestado Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, más conocido como Minotauro, narcotraficante del Primer Comando da Capital (PCC), también se lo acusó de ser socio de Motinha para el tráfico de cocaína desde Paraguay a Brasil.

Lalo Gomes, anotado en hoja con presuntos kilos de droga

Entre las evidencias incautadas por la Policía Federal figuran una fotografía de una hoja con varias notas escritas a mano.

Llamó la atención de los investigadores que están escritos dos nombres: Dom al lado del número 235 y Lalo, junto a los números 134 y 266. La sospecha de la Policía Federal es que estos números serían kilos de cocaína.

El alias Dom pertenecería al hijo de Tonho, y Lalo, al paraguayo Lalo Gomes.

Pocos años después, Lalo Gomes mostró tener muchas influencias. En el año 2021, el Ministerio Público de Paraguay investigó a Lalo por lavar dinero proveniente del narcotráfico en Pedro Juan, desde un local de compra y venta de autos de su ciudad. Llamativamente, la investigación terminó cerrando en relación a él sin una denuncia formal ante la Justicia.

Hermana fiscal, sobornos y otras amistades

La hermana de Lalo es fiscal en Paraguay; se llama Egidia Gomes. De hecho, audios publicados por ABC Color indican que un narco sobornó al fiscal y a un juez para que salieran de prisión.

Otro punto interesante es que la amistad de los Mota no sería solo con Lalo Gomes, sino también con el expresidente Horacio Cartes, socio de Messer y objetivo de la operación El Patrón.

Según la revista brasileña, durante su campaña, Peña tuvo el apoyo de Lalo Gomes en Amambay

Habrían cuidado seguridad de Peña en Pedro Juan

Supuestamente, en noviembre de 2022, cuando Santiago Peña tuvo una reunión del partido en Pedro Juan, Motinha habría ordenado a un grupo sus trabajadores, cuidar la seguridad del evento. Incluso, uno de estos empleados habría declarado a la Policía Federal que trabajó en la seguridad de Peña en ese evento a pedido de Motinha. Al comparar fotografías del candidato con imágenes almacenadas en el celular de este trabajador, el Ministerio Público Federal constató que, en efecto, al menos tres de los trabajadores del “Clan Mota”, se encontraban ese día frente al domicilio donde se reunía Santiago Peña.

Victoria colorada y nuevos intercambios de mensajes

La noche del 30 de abril, cuando Santiago Peña y varios candidatos del Partido Colorado ganaron las elecciones, hubo nuevamente intercambio de mensajes llamativos.

A través de mensajes de Whatsapp, Tonho felicitó a Lalo Gomes, quien fue elegido diputado. “Felicitaciones por la victoria. Merecido”, escribió el brasileño, a lo que Lalo Gomes respondió: “Hola mi querido amigo. Gracias”.

Motinha está prófugo

El hijo de Tonho Da Mota, Motinha, enfrenta dos procesos penales por asociación criminal en el Tribunal Federal de Ponta Porã. Uno de estos procesos es con su padre, Tonho, y otro con 14 de los trabajadores de la familia.

También fue acusado por el Ministerio Público Federal de tráfico de drogas en la Operación Hélice, pero el 23º Tribunal Federal de Curitiba rechazó la denuncia. Motinha continúa prófugo y tiene dos órdenes de arresto pendientes.

La revista Piauí contactó al abogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, quien trabaja en la defensa de los Mota, pero este solo respondió vía correo electrónico que no comenta sobre casos en curso. El medio brasileño también se comunicó con la oficina de la Presidencia paraguaya, donde les respondieron que Peña no contrató seguridad para su evento de campaña en Pedro Juan Caballero en noviembre pasado. Nada respondieron sobre la relación del presidente con la familia Mota. La revista Piauí también envió mensajes de WhatsApp al diputado Lalo, pero no hubo respuesta.