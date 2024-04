Celeste ensalza a estudiantes y dice que ellos les reemplazarán

Destacó la movilización de estudiantes sin ninguna injerencia política. “Algo me dice que no todo está perdido. Esa manifestación me dice que ahí están nuestros reemplazos, me dicen que en ese grupo está el próximo presidente y varios próximos senadores y diputados”, indicó la parlamentaria.

Amarilla señaló a los cartistas que sus decisiones no son apresuradas, sino arbitrarias “provenientes de una mentalidad arbitraria, provenientes de un remedo de dictadura, provenientes de un liderazgo de dudosa legitimidad, que es del señor Cartes”, expresó.

“Un Partido Colorado sometido a un aprendiz de dictador porque no le da el cuero de ser un Stroessner, aprendiz de dictador y es probable que nunca llegue a serlo”, manifestó Amarilla.

Colorada disidente pide revisar la expulsión de Kattya

Fue un atropello a la Constitución, dicen

La senadora Yolanda Paredes (CN) afirmó que la restitución de fueros parlamentarios fue un atropello a la Constitución Nacional. “No podemos simplemente violar la Constitución porque amanecemos mal o reciben una orden”, expresó en aparente alusión a Horacio Cartes como eventual mandante.

También lamentó que sus colegas “se dejen llevar por un señor que amanece mal (...). No vinimos para comer asado con el presidente, vinimos para ser contralores del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial”, expresó la parlamentaria opositora.

Paredes también cuestionó al cartismo y les dijo que no necesitan un intérprete de la Constitución, un abogado que les diga cuando se viola la Constitución Nacional, “podemos leer la Constitución”, indicó.

Afirmó que es un bloopper del Gobierno, que es muy pobre el mensaje que están dando y espera que la derogación de la restitución quede como un antecedente de lo que no se debe hacer.