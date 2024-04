Abogados denuncian a senadores que restituyeron fueros parlamentarios

Este martes, unos abogados que forman parte de uniones presentaron una denuncia penal por el “atentado contra el orden constitucional y frustración a la persecución y ejecución penal” que alcanza a los 23 senadores que votaron a favor de restituir los fueros a los previamente desaforados Hernán Rivas, Erico Galeano y Rafael Filizzola.

Los profesionales mencionan que algunos legisladores, al solo efecto de “legitimar” el despropósito, incluyeron a Filizzola, quien no estuvo de acuerdo con ser “re-aforado” en esta medida que beneficiaba a dos cartistas sumamente cuestionados.

“Está más que claro que actuaron de este modo solamente para presionar por el desafuero de Abdo, o lo hicieron también con ánimos de revancha por no haber conseguido su objetivo. Actuaron como matones, como simples sicarios o como el futbolista amateur que es dueño del balón y se retira de la cancha llevando su pelota por no haber sido elegido o haber sido cambiado diciendo ‘opa la partido’. Valga la comparación, porque es exactamente así: “Si no desaforamos a tus corruptos, a los míos tampoco y todos quedan impunes”; es la idea de los cartistas en su estrecha mente. De hecho, lo dijo así con total impunidad a la prensa el senador Basilio Núñez, uno de los hoy denunciados”, reza parte de la denuncia presentada en el Ministerio Público.

Asimismo, reiteran que la Constitución Nacional, en su artículo 191 que reglamenta las inmunidades, solo prevé el desafuero o la suspensión de los fueros parlamentarios y no así un “retorno o devolución” de estas inmunidades y por esto sostienen que todo lo que no está expresamente autorizado está “vedado o prohibido”.

Cartistas y la devolución de fueros

El 4 de abril pasado, el cartismo en Cámara de Senadores volvió a dar fueros a los colorados Erico Galeano y Hernán Rivas, y de rebote al opositor Rafael Filizzola, con lo que las investigaciones en contra de estos quedarían paralizadas.

En eso se había indicado que esta acción sería una represalia por no lograrse el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez.

Galeano se encuentra imputado en el marco del operativo A Ultranza y Rivas afronta un proceso tras ser denunciado por la presunta ilegitimidad de su título de abogado.

Finalmente, la denuncia también reitera que es igualmente culpable o reprochable este caso porque los denunciados “conocen perfectamente la ilicitud de su actuar eligiendo tal comportamiento en vez de adecuarse a la ley; agravado además esto por su carácter de legislador”.

