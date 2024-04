Cesó el proceso, dice Celeste

Amarilla cree que los 23 senadores que devolvieron los fueros debieron estar imputados porque pararon los procesos. “Podía darse incluso la fuga de uno de ellos. En derecho existe el grado de tentativa, pero no me animo a dar una respuesta porque es tan raro lo que pasó, que no hay un solo libro de derecho que vos puedas recurrir para entender. Yo no puedo discernir realmente si es civil o penal el caso del desafuero”, indicó la legisladora.

La semana pasada un grupo de abogados presentaron una denuncia penal contra 23 senadores que restituyeron los fueros de los senadores Erico Galeano (ANR, HC), Hernán Rivas y Rafael Filizzola (PDP).

Amarilla dijo estar incapacitada para discernir si fue penal o un acto administrativo, “pero de que hubo un cese de los procesos y de que pudo haberse consumado una fuga o algo por el estilo u ocultado evidencias, pudo darse en esos días que estuvieron desaforados. Es muy difícil, es muy temerario lo que hicieron”, apuntó la senadora.