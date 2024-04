Celebran postura eclesial a favor de los estudiantes

La senadora Lilian Samaniego (ANR) celebró las palabras del nuncio Vicenzo Turtuzzo a favor de los estudiantes y felicitó a los universitarios por su organización, compromiso y reclamo “en forma respetuosa, pero firme, al Ejecutivo”.

Asimismo, se mostró satisfecha con la reglamentación de la ley 7264, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), más conocida como la Ley “Hambre cero en las escuelas”.

Resaltó que ésta habla, en su artículo 2°, del financiamiento de la gratuidad que debe salir de la partida presupuestaria fuente 10 (recursos del tesoro) y aclaró que este recurso “no se puede recortar, tampoco reprogramar”.

Mencionó que en el reglamento 1524 que salió del Ejecutivo se establece que tanto las universidades nacionales como los institutos que dependan del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Instituto Nacional de Salud deben tener cobertura, y una vez que estas entidades cumplan los artículos tercero y cuarto del reglamento, la transferencia tiene que ser del 100 %.

En relación a la mesa de trabajo que se estableció entre el Ejecutivo y los estudiantes de las universidades públicas del país opinó que ésta debe ser permanente sobre temas de interés de los universitarios. Esto, en caso de que más adelante haya nuevos detalles que se necesiten discutir.

Al consultársele si le satisface el alcance que tenga el decreto reglamentario, respondió que el decreto aclaró más las dudas sobre lo que ya estaba en la ley. No obstante, enfatizó que si siguen existiendo dudas, deben seguir dialogando.

El obispo del Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo, monseñor Gabriel Escobar, durante la homilía del domingo en la catedral de Fuerte Olimpo también se manifestó a favor de la lucha de los jóvenes.

“El ejemplo de civismo demostrado con las manifestaciones de los estudiantes pone de manifiesto que las autoridades deben saber atajar sus bocas y no hablar solo por hablar, y mucho menos lanzar improperios como que son unas minorías, que son akãne, que no sirven. Los jóvenes que salieron a las calles no pensaron solo en ellos (...)”, dijo.