PLRA y Payo Cubas: Fleitas aclara que no habrá acuerdos si no “depone su actitud”

El presidente del Partido Liberal, Hugo Fleitas, habló sobre la cuestionada reunión con Paraguayo Cubas y señaló que no se puede ignorar que un gran parte del electorado paraguayo apostó por él en las elecciones pasadas. Aclaró que el encuentro no significa un eventual respaldo y que “si él no depone su actitud, no vamos a llegar a ningún acuerdo”.