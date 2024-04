Agresión de Yamil Esgaib: diputado colorado dice que es “tema compartido” y cuestiona “insistencia” de la prensa

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado Avelino Dávalos (ANR, Partido Colorado) comentó sobre el incidente protagonizado ayer por su colega Yamil Esgaib (ANR), quien agredió a periodistas que le hacían preguntas sobre las denuncias de supuesto tráfico de influencias y nepotismo que giran en torno a su hija, y cuestionó la “insistencia” de la prensa sobre un “tema familiar”.

El martes por la mañana, antes de ingresar a una sesión de la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara Baja, el diputado Esgaib conversaba con reporteros de varios medios de comunicación sobre distintos temas, pero respondió con violencia cuando las preguntas pasaron al tema de la cuestionada contratación sin concurso de su hija Magida Esgaib (24 años) en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la emplea como funcionaria de la Embajada de Paraguay en Londres, Reino Unido, con un salario de más de 20 millones de guaraníes.

El diputado colorado cartista tomó por la fuerza los micrófonos de las periodistas Fiona Aquino, de ABC Color, y Rocío Pereira, del canal Telefuturo, lastimándolas en el forcejeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado sobre su opinión respecto al incidente, el diputado Dávalos dijo que “es compartido el tema. Le escuché a Yamil, le vi ingresar a la Comisión y la insistencia también de unas preguntas insistentes (sic) donde él dijo que ya comunicó por redes sociales (...), no es manera de terminar una entrevista, no es manera de -no quiero decir diálogo- una entrevista entre personas grandes”.

Lea más: Agresión de Yamil Esgaib: Actitud “de hace tres siglos atrás”, es inadmisible, dice diputada Johana Ortega

“Un tema familiar”

Sobre las acusaciones de tráfico de influencias en torno a la contratación de su hija en la Cancillería, dijo que “es un tema familiar del que no quiero opinar”, aunque agregó que “yo no digo que él no tiene que responder”.

“Honestamente, yo vengo de Caazapá, no sé qué cargo tiene (Magida Esgaib), no sé qué año se fue, si tiene pasaporte, visa, no manejo esos datos”, admitió.

Agregó que “debe haber un lugar donde se le pueda pedir una rueda de prensa o algo; (Yamil Esgaib) estuvo hablando en el corredor y al entrar empezó el problema, es una situación compartida. Lo que corresponde es que, si quiere hablar, debe hablar, que se organice una rueda de prensa y se le haga las preguntas y conteste”.

Rodrigo Yódice, abogado del diario ABC Color, presentó ayer una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el diputado Esgaib por agredir a Fiona Aquino. La denuncia es por los presuntos delitos de coacción, coacción grave, y lesión corporal en los ejercicios de funciones públicas. Rocío Pereira anunció que también denunciará formalmente al parlamentario.

Lea más: Agresión a periodistas: líder de bancada cartista confirma respaldo a Yamil Esgaib