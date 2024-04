Agresión a periodistas: líder de bancada cartista confirma respaldo a Yamil Esgaib

Yamil Esgaib cuenta con el respaldo de toda la bancada, afirmó Rocío Abed, líder de la bancada cartista, al ser consultada sobre el pedido de sanción contra el legislador por agredir a dos mujeres periodistas que le preguntaban sobre el caso de Magida Esgaib, sobre quien se sospecha habría ingresado por nepotismo al funcionariado público.

“Yamil tiene el respaldo de los colegas. Yo tuve reunión de bancada, él cuenta con el respaldo de los colegas. Yo no sé realmente si hay esa intención, conversamos al respecto. Soy una partidaria de la libertad de prensa y tengo la suerte de que siempre se dirigieron a mí con muchísimo respeto los colegas y las colegas”, dijo la legisladora.

Agregó que si bien ella siempre recibió buen trato y respeto de los periodistas, sí vio casos en donde sus colegas fueron víctimas de un hostigamiento exacerbado por parte de algunos.

Yamil Esgaib: “No hay elementos para una suspensión”

La líder de bancada sostuvo que no encuentran elementos en el video que ameriten una suspensión a Yamil Esgaib, contra quien incluso ya hay una denuncia penal por la agresión a las periodistas.

“Yo vi una escena donde él entró a su comisión y cerró la puerta para reunirse, porque estaba llegando tarde a la reunión, yo no vi más allá. Lo que yo vi ya, se despidió y dio un portazo. No detectamos realmente que existan hoy elementos que atenten contra el reglamento que ameriten esa suspensión. No creo que amerite una suspensión. Muchos ya vieron el video, no se detectó que haya habido una violencia manifiesta con el portazo, ni que se ajuste a los incisos mencionados en el reglamento para una suspensión”, aseguró en conversación con Radio Monumental.

La diputada es conocida por afirmar que “mueve la colita” cada vez le ve a Horacio Cartes, expresidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana. “No le conozco (a Cartes), no tengo el gusto, me crucé en unos actos políticos, sí... pero por qué le tengo cariño, sí... yo le muevo la colita ahí cuando le veo a don Horacio porque me compró, conquistó mi corazón con cariño y con liderazgo (sic)”, aseguró en un programa de Polémica en el Bar.