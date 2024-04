Esgaib “representa un peligro” para todas las mujeres, advierte Celeste Amarilla

Ante la última agresión de Yamil Esgaib (ANR-HC) en contra de dos periodistas, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) señaló que es una conducta reiterativa en él. “Hubo otros casos con nosotras, y seguro hay muchos otros casos más en el día a día, que no nos hemos enterado”, manifestó.

La senadora manifestó que evidentemente es una persona violenta y no solo se siente sino que es impune. “Porque una sanción de un mes que le dieron no hace que él cambie su conducta, una conducta arraigada en su persona desde hace quién sabe cuántos años”, manifestó recordando la última vez que fue suspendido.

Agregó que en los últimos días recibió muchos relatos de otras situaciones similares cometidas por él. “Incluso con la hija, con la esposa, es un maltratador aparentemente”, manifestó.

Para la senadora Amarilla, Esgaib no debería seguir en el Congreso, pese a que sus colegas hoy por mayoría cartista lo salvaron. “Él no puede estar entre nosotros, no puede convivir en un lugar donde estamos muchísimas mujeres, porque es evidente su actitud intolerante ante las mujeres, porque él no se agarra con los hombres”, declaró.

Esgaib “pretende agredirnos”, dice senadora

Agregó además que teme por su integridad física. “No es verbal nomás, él pretende agredirnos, nos amenaza con agresiones. Conmigo fue ‘te quiero meter una trompada’ y cuando le preguntan dice: ‘efectivamente le quiero cagar a patadas’. En realidad se está conteniendo para no agredirme, pero un día que me lo cruce y no se contenga, él me va a agredir. Representa un peligro en general, porque evidentemente no controla su ira, y en particular para las mujeres”, enfatizó.

Sobre las declaraciones de la líder de bancada cartista, Rocío Abed, quien defendió a Esgaib, Amarilla señaló que también ella ha demostrado un profundo machismo y “siempre una especie de animadversión y competitividad con sus congéneres”.

Finalmente, dijo que salvarlo de sanciones en el Congreso agudiza la situación de indefensión en la que se encuentran todas las mujeres con las que se cruza el parlamentario. “Estamos corriendo peligro con una persona violenta y que tiene una aversión hacia las mujeres”, sentenció con ABC Color.

