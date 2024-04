No explican qué función cumple la hija bachiller del diputado Yamil Esgaib

El jueves 18 de abril pasado, ABC Color daba a conocer que la hija bachiller del diputado cartista Yamil Esgaib, de nombre Magida Esgaib Zgaib, de 23 años, figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), con un salario de G. 21.909.000.

Su ingreso por la ventana –sin concursar– al ente se registra el 1 de enero de 2024, pero ese mes, llamativamente, no figura en la nómina de funcionarios de la Cancillería, manejada por Rubén Ramírez.

Desde febrero ya aparece como funcionaria de la institución bajo la función de “técnica”, sin dar más detalles. Desde la semana pasada tratamos de hablar con los representantes del MRE, pero la respuesta que nos dieron es que “nadie va a hablar de eso”.

La información que se maneja es que estaría estudiando Mecatrónica es Londres, eso en lo que respecta a su educación universitaria, pero en lo que respecta a su función como empleada del Estado paraguayo no se sabe casi nada. Su padre, el diputado cartista, dijo “que vive en Londres y trabaja como empleada”.

Hay dudas sobre su manejo con la lengua extranjera.

Pasaportes diplomáticos

El 8 de setiembre de 2023, antes de que el actual Gobierno cumpliera un mes en el poder, el canciller Rubén Ramírez ya había firmado la Resolución Nº 815 por la cual le concedía pasaporte diplomático por un plazo de cinco años a Magida y Amira Zarah Esgaib, otra de las hijas del cartista.

EE.UU. los dejó sin visa

El mismo parlamentario afirmó que parte de su familia quedó sin visa para ir a los Estados Unidos, según él, debido a la interna dentro del Partido Colorado entre su movimiento Honor Colorado y Fuerza Republicana.

“Mi familia, por culpa de esta intriga, está sin visa en los Estados Unidos. A mi hija, que es medalla de honor en Wichita, le cortaron la visa por ser Esgaib”, manifestó el diputado cartista en una entrevista con la 1080 AM.

Rebotó de la UNA

Los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) muestran que Magida Esgaib Zgaib, hija del diputado cartista Yamil Esgaib, terminó la secundaria en el 2018 en el colegio Liberty Shcool of Education.

En el 2020 comienza el cursillo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para, el 11 de enero de 2021, rendir su primer examen de la asignatura Cálculo Diferencial.

En dicho examen hizo 12 puntos de los 100 posibles, según consta en el portal de la Facultad de Ingeniería.

Para los siguientes exámenes de Geometría Analítica y Física, ya no se presentó a rendir, pues aparece como ausente.

Calificó de akãne a estudiantes de la UNA

El parlamentario trató la semana pasada de akãne (falto de entendimiento) y de tavy kaka (extremadamente ignorante) a los universitarios que se manifestaban hasta la semana pasada en defensa del Arancel Cero y otros programas que quedaron sin financiamiento, y en repudio a la Ley Hambre Cero.

“Con gente que no quiere ver, no quiere entender, es muy difícil debatir. Están los akãne y los tavy kaka que no quieren entender lo que dice la ley, que es bien clara”, dijo en plena sesión de Diputados el cartista Yamil Esgaib, desacreditando las manifestaciones a nivel país de los universitarios.

Renunciaría a fin de mes al ente

* El diputado Yamil Esgaib adelantó en una entrevista radial con la 1020 AM que, al cumplir los tres meses, su hija dejaría de ser funcionaria de la cancillería. Si miramos el corte administrativo de su ingreso, es el 1 enero, y ya pasaron los tres meses, pero si tenemos en cuenta cuando empezó a cobrar, tendría que dejar el cargo este fin de mes.

* La diputada Rocío Abed, líder de la bancada cartista en Diputados, dijo que Esgaib tiene el respaldo de su movimiento.