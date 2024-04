Celeste Amarilla dice que “solo le consultó”, a Javier Zacarías si su hijo estudió en Londres con dinero de la Cancillería

La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla, se expidió sobre el altercado ocurrido ayer con su colega, el colorado cartista Javier Zacarías Irún.

Dijo que si ella hablase todo lo que sabe, “pocos quedarían parados”, por lo que se reserva alguna que otra información.

Argumentó que solamente expuso que hay “hijos privilegiados estudiando en el exterior con plata de Cancillería”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionó que esta es “una vieja práctica de la época stronista, donde los hijos de todos los generales estudiaban fuera con cargos en las Naciones Unidas, en la OEA, en Embajada”.

Lea: Otra hija del diputado Esgaib sin título universitario cobra millones en Itaipú

Contó que se acordó de que el hijo de Zacarías también había estudiado en Londres, por lo que le pidió a su colega que explique si los estudios se concretaron con recursos propios o con los de Cancillería.

Según Amarilla, fue esto lo que provocó el “enojo desmedido”, del legislador, por lo que sacó nuevamente al tapete las acusaciones de coima en contra de ella.

“Él es el que me pidió coima”

“Lo único que saben es acusar, porque realmente no pasan de acusaciones. Él tuvo el tiempo de denunciarme y por qué no lo hizo, estamos hablando de hace más de 10 años. Él es el que me pidió coima hace 12 años, el 25 %, y no le di”, disparó la senadora.

Expresó que esas acusaciones contra ella “son típicas”, pero que finalmente llegó hasta aquí, y la empresa cuestionada sigue operado en el mercado, “sin sumario de Contrataciones Públicas”.

“No tiene más trabajo (la empresa) por sus supuestas vinculaciones conmigo, yo vendí mis acciones antes de ser diputada”, recordó.

Dijo que está resignada a que sus detractores “sigan con la misma cantaleta de la vinculación”.

“Sabía que iba a ser salvado”, dijo sobre Esgaib

Sobre el blindaje a Yamil Esgaib dijo que el diputado cartista “es impune y sabía que iba a ser salvado”.

Agregó que es “un peligro y un violento consuetudinario, no va a cambiar”.

Comentó que desde que adquirió el “fanatismo de converso una vez que se hizo musulmán, agarró una aversión a las mujeres que ni los musulmanes tienen. Es un misógino”, expresó la senadora.

Lamentó que el diputado “está acá entre nosotros y nadie nos defiende”.

Lea: El historial violento y machista del diputado Yamil Esgaib

En contra de regulaciones al periodismo

Se mostró en contra de una eventual ley que regule el periodismo. “Quiénes son ellos para decir cuántas preguntas pueden hacer ustedes (los periodistas). Yo no respondo si no quiero y respondo lo que quiero, esas son las reglas de la libertad”, opinó la senadora.

Alertó sobre un importante retroceso de las libertades republicanas, “entre ellos la libertad de prensa”.

Numerosos debates se están dando entre los legisladores esta semana en el Poder Legislativo, luego de que saltara al tapete los privilegios que tienen las hijas del diputado Yamil Esgaib (ANR-cartista) quienes estudian y trabajan en el extranjero con visa diplomática y salarios similares a los de un ministro paraguayo.

Más info: Democracia amenazada por misoginia, afirman