Esperanza Martínez fustiga a Emiliano Rolón: “A lo mejor le llamó Mandrake”

Recientemente se dio a conocer que una delegación de la Fiscalía del Estado de Florida, EE.UU., y de la DEA se trasladó hasta Colombia para iniciar un proceso con fines de extradición contra tres de los involucrados en el asesinato de Marcelo Pecci y luego de esto, hubo una serie de repercusiones también en el Ministerio Público a cargo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Originalmente el titular de la Fiscalía paraguaya había declarado que “solo Mandrake” podría resolver este crimen y esto lo llenó de críticas incluso hasta ahora, ya que la senadora Esperanza Martínez reiteró esto hoy.

“Yo lo que creo es que a lo mejor le llamó Mandrake y ahora ya sabe cómo tiene que hacer porque apenas hace pocas semanas él nos daba un mensaje de desesperanza, de que esto era imposible de hacer y de que solo Mandrake podía hacerlo; sabemos que Mandrake no está en la Fiscalía”, expresó la opositora.

“Vergonzosa actitud” de la Fiscalía por el caso Pecci

Asimismo, Martínez dijo que es “vergonzosa la actitud” del Ministerio Público en referencia al asesinato del fiscal Pecci, ya que “de nuevo tuvo que venir un Gobierno extranjero” para demostrar preocupación e interés por el esclarecimiento del caso.

“Colombia y Estados Unidos están más preocupados que la Fiscalía paraguaya para esclarecer un tema que ha conmovido a toda la sociedad paraguaya y tiene una repercusión política, económica y social extraordinaria. Nos da vergüenza porque si no hubiera ocurrido esto, ¿ustedes creen que él estaría preocupado? Creo que es para demostrar que no es tan indiferente y que no está tan sometido como lo está en el sector cartista que le impide realmente ejercer su función de fiscal general”, sentenció.

