Nuevo movimiento liberal quiere fortalecer el PLRA ausente en los grandes temas

El domingo empieza el “camino de la reconstrucción del PLRA”, con el lanzamiento del movimiento “Nuevo Liberalismo”, integrado inicialmente por 50 intendentes de todo el país, 14 diputados, 2 a 3 senadores, 2 gobernadores, 150 concejales municipales, concejales departamentales los 5 concejales municipales de Asunción y todos los referentes importantes, según confirmó Ricardo Estigarribia, Gobernador de Central y uno de los referentes.

“Nosotros estamos conformando un nuevo movimiento interno. Si es posible, queremos llegar al consenso general de la dirigencia para fortalecer el partido. Estamos armando un frente muy interesante, donde tengamos como prioridad fortalecer el PLRA que está ausente de los grandes temas”, indicó.

Consideró que los intereses personales interpuestos llevaron al fracaso al PLRA en el 2023, ya que generó las innecesarias peleas internas, por lo que el movimiento plantea un renunciamiento personales para cualquier tipo de elecciones o cualquier evento.

Ricardo Estigarribia dijo que fueron varios los actores políticos que utilizaron el PLRA como plataforma para pugnar por la Presidencia de la República, por lo que plantearán modificar el estatuto partidario para que el titular del directorio renuncie por lo menos seis meses antes de las elecciones generales si tiene aspiraciones presidenciales.

“El Partido Liberal desde la época de Laino, que utilizó tres veces el partido para ser candidato presidencial y no llegó, Yoyito fue candidato a vicepresidente, el si llegó. Luego Efraín Alegre. No queremos más que el presidente del directorio tenga esa aspiración de que quiera ser Presidente de la República. Nosotros en la reforma del Estatuto queremos introducir un artículo donde diga que el presidente del directorio esté inhabilitado a competir en una chapa presidencial y si así lo hiciere, tiene que renunciar 6 meses a 1 año antes”, explicó.

PLRA: liderazgo tradicionales ya llegaron a su fin

Ricardo Estigarribia aseguró que el liderazgo de cada uno de los sectores tradicionales (Efraín Alegre y Blas Llano) ya llegó a su fin, por lo que es momento de reconocerlo y renovar el partido.

“Yo estoy en un cargo muy importante para el partido y en lo personal, en el cual lo mínimo que puedo hacer es acompañar y trabajar. El partido liberal me dio grandes espacios. Fui concejal municipal, intendente, ahora gobernador y tengo que tratar de articular por lo menos eso y la gente ve con mucha esperanza y con muy buenos ojos este nuevo frente”, refirió.

Dijo que el domingo se encontrarán referentes y militantes de todos los colores, de todos los sectores, gente que ni se hablaba, porque quieren la fundación del movimiento para fortalecer el partido. “Trabajar por el partido para que tenga propuestas claras para la ciudadanía. Hoy el Partido Liberal está ausente en todo sentido. No tenemos una propuesta en transporte público, no tenemos propuestas para seguridad, la negociación de Itaipú, no tenemos propuestas en nada”, lamentó.

PLRA “hoy no es opción para oposición”

Agregó que fortalecerán el partido y brindarán acompañamiento a las autoridades que tienen en todo el país. “Tenemos concejales, intendentes, Gobernaciones, Diputados, queremos fortalecer el partido, y que sea una opción para la oposición. Hoy el Partido Liberal no es ninguna opción para la oposición, entonces tenemos que fortalecer eso para que podamos ser opción y podamos conversar en el 2026 y luego en el 2028″, dijo.

Insistió en que el domingo se va a construir un gran movimiento interno, dónde van a ir prácticamente todos los integrantes de los otros movimientos del PLRA, aunque tampoco dejarán de darles su espacio.

“Yo creo que el acompañamiento de ellos nunca va a estar de más, pero lo importante es construir esto sin los líderes y sin los equipos tradicionales que tenía el Partido Liberal. Acá vamos a tener una mente más aperturista, más abierta. Tenemos que saber lo que la gente quiere fuera del partido, esa familia que pasa hambre, esa familia que no tiene trabajo, que no tiene transporte”, aseguró.